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Egy robotkéz, a tenyerén egy íróasztalnál számítógépen dolgozó ember sziluettje // Digital illustration of robots hand holding and supporting man who is working on his desk using computer, represent themes of artificial intelligence (AI), the future of work, and the intersection of humanity and technology.
Nyitókép: Getty Images/Andriy Onufriyenko

Megalakul az AI-hatóság, de kell a „társadalom támogatása” is az úttörő országban

Infostart / MTI

A mesterséges intelligenciára (MI) szakosodott vállalatoknak új, kötelező védelmi intézkedéseket kell betartaniuk, ha Ausztráliában folytatnak tevékenységet – jelentette be kedden Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök.

Ausztrália új, a mesterséges intelligenciát szabályozó hatóságot hoz létre, amelynek feladata lesz az ágazatot szabályozó intézkedések végrehajtása – tette hozzá a kormányfő.

„Nem hunyhatunk szemet, és tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. De amit tehetünk, az az, hogy gondoskodunk arról, hogy ez a technológia Ausztrália érdekeit szolgálja” – nyilatkozta a sajtónak.

Az új védelmi intézkedések várhatóan magukban foglalják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok bejelentésének kötelezettségét, valamint a legkorszerűbb modellek független értékelését.

„Ausztrália úttörő szerepet játszik ezen a területen, és biztosítani akarjuk, hogy teljes mértékben kihasználjuk a mesterséges intelligencia potenciális előnyeit” – fejtette ki a politikus.

Egyben hangsúlyozta: „De ügyelnünk kell arra, hogy mindent helyesen csináljunk, és ehhez elengedhetetlen a társadalom támogatása”.

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Kezdőlap    Külföld    Megalakul az AI-hatóság, de kell a „társadalom támogatása” is az úttörő országban

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