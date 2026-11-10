Megalakul az AI-hatóság, de kell a „társadalom támogatása” is az úttörő országban

Ausztrália új, a mesterséges intelligenciát szabályozó hatóságot hoz létre, amelynek feladata lesz az ágazatot szabályozó intézkedések végrehajtása – tette hozzá a kormányfő.

„Nem hunyhatunk szemet, és tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. De amit tehetünk, az az, hogy gondoskodunk arról, hogy ez a technológia Ausztrália érdekeit szolgálja” – nyilatkozta a sajtónak.

Az új védelmi intézkedések várhatóan magukban foglalják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok bejelentésének kötelezettségét, valamint a legkorszerűbb modellek független értékelését.

„Ausztrália úttörő szerepet játszik ezen a területen, és biztosítani akarjuk, hogy teljes mértékben kihasználjuk a mesterséges intelligencia potenciális előnyeit” – fejtette ki a politikus.

Egyben hangsúlyozta: „De ügyelnünk kell arra, hogy mindent helyesen csináljunk, és ehhez elengedhetetlen a társadalom támogatása”.