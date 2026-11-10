ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.65
usd:
327.08
bux:
144586.39
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baka András köztársasági elnök (b) és Petr Pavel cseh elnök találkozója a prágai várban 2026. november 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Baka András Prágában: Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek

Infostart / MTI

A nemzeti érdekek képviselete és a nemzetközi együttműködés szorgalmazása között nincs ellentét - jelentette ki Baka András, magyar köztársasági elnök kedden Prágában, miután hivatalos tárgyalásokat folytatott vendéglátójával Petr Pavel cseh államfővel.

Nyilatkozatában Baka kiemelten fontosnak minősítette a magyar-cseh együttműködést. Rámutatott, hogy a két országot a múltból sok minden összeköti, s úgy vélte, hogy azok jelenleg is számos közös kihívással néznek szembe.

Elmondta, hogy mostani csehországi útja tisztségében az első hivatalos külföldi látogatása, ami jól jelzi, milyen fontosak a cseh-magyar kapcsolatok.

Szerinte a közelmúltban Prágában megtartott magyar-cseh együttes kormányülés új lendületet adott a kétoldalú kapcsolatoknak, s ennek folytatására van szükség. Ezt szolgálja a mostani elnöki hivatalos látogatás is.

Bízom abban, hogy ez a látogatás új ösztönzést ad kétoldalú kapcsolatainknak és annak a munkának, amelyet elkezdtünk és amelyet folytatni fogunk – mondta a magyar elnök.

Az új magyar vezetés célja, hogy Magyarország megbízható partner legyen az Európai Unióban és a NATO-ban is – húzta alá az államfő.

Elmondta, hogy Magyarország támogatja az Európai Unió bővítését, legyen szó a Nyugat-Balkánról vagy a Keleti Partnerség országairól, amelyek közé Ukrajna is tartozik. „A bővítés stratégiai beruházás a békébe, a stabilitásba és Európa prosperitásába” – vélte Baka András.

Petr Pavel szerint egyetértés volt a felek között a megújult visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) együttműködése folytatásának szükségességéről is. A magyarországi változások – vélte a cseh politikus – új impulzust adtak az együttműködésnek, ami hozzájárulhat a régió fejlődéséhez és érdekeinek jobb érvényesítéséhez Európában.

A két elnök nyilatkozatában rámutatott, hogy Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek vagy azonosak számos területen, például az energiapolitikában, a közlekedés területén, elsősorban a gyorsvasutak fejlesztésében, a hadiiparban vagy a biztonságpolitikában is.

Nagyon hasonló a nézetünk, ami Európa biztonságát illeti. Folytatni kell Ukrajna támogatását, nem mint valamiféle emberbaráti beruházást Ukrajnába, hanem mint saját biztonságunkba fektetett beruházást – fejtette ki Pavel.

Baka András nyilatkozatában szintén elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót.

Szerdán, hivatalos látogatásának második napján a köztársasági elnök Andrej Babis cseh kormányfővel találkozik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Baka András Prágában: Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek

prága

petr pavel

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: megnyílt az esély arra, hogy ne szálljanak el végleg a hőmérsékletek, de lett egy új gond

Ürge-Vorsatz Diána: megnyílt az esély arra, hogy ne szálljanak el végleg a hőmérsékletek, de lett egy új gond
Az antalyai klímacsúccsal egy időben nyilatkozott az InfoRádiónak a klímakutató, szerinte sokat tettek a kormányok az utóbbi évtizedben, de nem szabad megállni, hátradőlni, tovább kell folytatni a kibocsátáscsökkentést és az energiamegtakarítást, utóbbinak viszont mintha akadálya lenne, hogy a klímaküzdelemhez sokat hozzátevő mesterséges intelligencia energiaközpontok rengeteget fogyasztanak, ami merőben új dilemma.
Ki veszi át az euró irányítását?

Ki veszi át az euró irányítását?

Az egyik a túlzott pénznyomtatás veszélyeire figyelmeztetett, a másik szerint a jegybankoknak néha bátrabban kell támogatniuk a gazdaságot. A holland Klaas Knot, vagy a spanyol Pablo Hernández de Cos lehet az Európai Központi Bank következő elnöke. A döntés nemcsak az euróövezet kamatainak jövőjét, hanem a forint árfolyamát és a magyar hitelek költségeit is befolyásolhatja. De vajon tényleg olyan nagy a különbség a két jelölt között, mint azt a hírnevük sugallja?
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi részlegének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Irán: vége a türelmi időnek - Olyan fegyvereket építenek, melyekkel Európát is szét tudják rombolni

Bejelentette Irán: vége a türelmi időnek - Olyan fegyvereket építenek, melyekkel Európát is szét tudják rombolni

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) feloldotta a ballisztikus rakétáira korábban önként vállalt, 2000 kilométeres hatótávolság-korlátozást. Az új képességekkel Irán akár európai célpontokra is csapást tud mérni - számolt be az Al Jazeera.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye

Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye

Az Nvidia zuhanása és a vártnál magasabb amerikai infláció nyomta rá a bélyegét a keddi tőzsdei kereskedésre, miközben a Lucid részvénye folytatta látványos szárnyalását.

BBC
Business Sport Travel Science
'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

Congressman Thomas Massie says Pete Hegseth violated the constitution by not seeking approval for the Iran war - the defence secretary calls the impeachment attempt a "farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 17:14
Bohózatnak nevezte az amerikai hadügyminiszter az ellene indított felelősségre vonási eljárást
2026. november 10. 15:46
Eldőlt, mi lesz a Forma-1 végével
×
×