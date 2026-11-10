Baka András Prágában: Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek

Nyilatkozatában Baka kiemelten fontosnak minősítette a magyar-cseh együttműködést. Rámutatott, hogy a két országot a múltból sok minden összeköti, s úgy vélte, hogy azok jelenleg is számos közös kihívással néznek szembe.

Elmondta, hogy mostani csehországi útja tisztségében az első hivatalos külföldi látogatása, ami jól jelzi, milyen fontosak a cseh-magyar kapcsolatok.

Szerinte a közelmúltban Prágában megtartott magyar-cseh együttes kormányülés új lendületet adott a kétoldalú kapcsolatoknak, s ennek folytatására van szükség. Ezt szolgálja a mostani elnöki hivatalos látogatás is.

Bízom abban, hogy ez a látogatás új ösztönzést ad kétoldalú kapcsolatainknak és annak a munkának, amelyet elkezdtünk és amelyet folytatni fogunk – mondta a magyar elnök.

Az új magyar vezetés célja, hogy Magyarország megbízható partner legyen az Európai Unióban és a NATO-ban is – húzta alá az államfő.

Elmondta, hogy Magyarország támogatja az Európai Unió bővítését, legyen szó a Nyugat-Balkánról vagy a Keleti Partnerség országairól, amelyek közé Ukrajna is tartozik. „A bővítés stratégiai beruházás a békébe, a stabilitásba és Európa prosperitásába” – vélte Baka András.

Petr Pavel szerint egyetértés volt a felek között a megújult visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) együttműködése folytatásának szükségességéről is. A magyarországi változások – vélte a cseh politikus – új impulzust adtak az együttműködésnek, ami hozzájárulhat a régió fejlődéséhez és érdekeinek jobb érvényesítéséhez Európában.

A két elnök nyilatkozatában rámutatott, hogy Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek vagy azonosak számos területen, például az energiapolitikában, a közlekedés területén, elsősorban a gyorsvasutak fejlesztésében, a hadiiparban vagy a biztonságpolitikában is.

Nagyon hasonló a nézetünk, ami Európa biztonságát illeti. Folytatni kell Ukrajna támogatását, nem mint valamiféle emberbaráti beruházást Ukrajnába, hanem mint saját biztonságunkba fektetett beruházást – fejtette ki Pavel.

Baka András nyilatkozatában szintén elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót.

Szerdán, hivatalos látogatásának második napján a köztársasági elnök Andrej Babis cseh kormányfővel találkozik.