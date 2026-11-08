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A Tesla amerikai járműgyártó elektromos meghajtású kisteherautója, a Cybertruck a texasi Austin egyik parkolójában 2024. április 19-én. A Tesla a gázpedál hibája miatt 3878 Cybertruckot visszahív.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Davis

Lép a Tesla a lanyhuló kereslet miatt

Infostart / MTI

A Tesla leállítja a Cybertruck modell gyártását texasi gigagyárában valamikor a jövő év közepén a lanyha kereslet miatt, illetve hogy kapacitást szabadítson föl a Cybercab robotaxik gyártásának a növelésére – jelentette be Elon Musk közösségi oldalán az X-en.

A cég vezérigazgatójának bejelentéséből nem derült ki pontosan, hogy a Cybertuck gyártását egy másik gyárba helyezik át, vagy kivezetik a modellt.

Wes Morrill, a Cybertruck vezető mérnöke ugyancsak az X-en arról írt, hogy „a Cybertruck egy hihetetlen technológiafejlesztési platform volt és ezen él tovább a Cybercab”.

A Cybertruck-ot 2023-ban vezették be. Erősen megosztó volt formabontó kialakítása, egyes európai országokban gondot okozott a hatósági engedélyek beszerzése, a modellt többször visszahívták és minőségellenőrzések során is fönnakadt.

A Tesla hivatalosan nem közöl eladási adatokat a Cybertruck kapcsán. Azt az „egyéb modell” kategóriába sorolta. Ebből viszont kiderül, hogy a harmadik negyedévben mindössze 8295 ilyen jármű kiszállítására került sor a második negyedévi 12 ezer 364 után.

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