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2026. november 8. vasárnap Zsombor
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Rendõrök Krakkó lezárt fõterén, ahol egy férfi tüzet nyitott 2026. november 7-én. A támadó autóval hajtott a fõtérre, majd egy hosszú csövû puskával válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelõkre. A katonai öltözéket viselõ, lengyel állampolgárságú férfit a rendõrök meglõtték, elfogták, és kórházba szállították. A lövöldözésben többen életüket vesztették és megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Beata Zawrzel

A krakkói lövöldöző először a szüleit és a testvérét gyilkolta meg

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A lengyel rendőrség megerősítette, hogy a krakkói lövöldöző szüleit és testvérét találták holtan az elkövető otthonában.

Lengyel sajtójelentések szerint a rendőrség megerősítette, hogy a krakkói lövöldözés feltételezett elkövetőjének szülei és lánytestvére az a három ember, akiknek a holttestét megtalálták egy ostrowieci lakóházban.

A holttesteken lőtt sebeket azonosítottak. A lakásban hét lőfegyvert foglaltak le. Időközben Michał Oksiński néven azonosították a 24 éves férfit, a rendőrségi szóvivő azt közölte, hogy az áldozatok Oksiński közeli családtagjai.

Szombat délután egy terepruházatot viselő férfi autójából lövöldözni kezdett Krakkó belvárosában. A támadó egy fekete autóval, a Sławkowska utca felől hajtott be a főtérre, ahol lövöldözni kezdett a járókelőkre.

Hat ember meghalt, 16 embert pedig kórházba szállítottak, köztük a rendőrökkel folytatott tűzharcban megsebesült támadót, és két rendőrt. A lengyel belügyminiszter szerint a férfi szélsőjobboldali, ultranacionalista nézeteket követhetett, de a támadás pontos indítéka még nem ismert.

A férfi az értesülések szerint esztergályosként dolgozhatott, érdeklődött a sportlövészet iránt, és két saját lőfegyvere is lehetett. A lengyel rendőrség tájékoztatása szerint a támadásnál egy AR-15 típusú fegyvert használtak, a férfi autójában pedig további fegyvereket és lőszereket találtak.

A rendőrség megerősítette, hogy az elkövetőnek volt fegyvertartási engedélye, és korábban nem volt büntetve, illetve nem került a hatóságok látókörébe.

A rendőrség még vizsgálja, hogy pontosan kié volt a támadásnál használt fegyver, így egyelőre azt sem lehet biztosan kijelenteni, hogy a férfi a saját vagy valamelyik családtagja fegyverével lövöldözött.

A hat halálos áldozat közül négy nő és kettő férfi volt. A BBC beszámolóját idéző Telex cikkében az olvasható, hogy három lengyel és egy brit állampolgár halt meg, két áldozat személyazonosságát a beszámoló megjelenéséig nem sikerült megállapítani.

A külföldi sérültek között osztrák, brit, német, portugál és orosz állampolgárok vannak. A portugál külügyminisztérium közlése szerint egy 74 éves portugál nő is megsérült a támadásban. A krakkói lovaskocsisok egyesületének vezetője szombat este arról számolt be, hogy a főtéren dolgozó lovaskocsisok közül is többen megsérültek.

Vasárnap reggel a lengyel rendőrség arról számolt be, hogy a támadás valamennyi sérültje életben van. A támadó állapota is stabil, de továbbra is nagyon súlyos. Tomasz Waszczuk krakkói ügyészségi szóvivő szerint a férfi súlyos állapota miatt hivatalosan még nem került őrizetbe, de folyamatos rendőri felügyelet alatt áll.

Az ügyészség szerint elképzelhető, hogy a következő órákban vagy napokban sem tudják kihallgatni. Amint az állapota engedi, megkezdik az eljárási cselekményeket. Az ügyészség vasárnap tervezi hivatalosan megindítani a nyomozást, és terrorista jellegű bűncselekményként minősíteni a történteket.

A két megsebesült rendőrt már megműtötték, állapotukat a hatóságok stabilnak, de súlyosnak írták le. Donald Tusk lengyel miniszterelnök megnevezte a két megsebesült rendőrt: Jakub Kulikot és Artur Morańskit. Kulik számára véradást szerveztek, amelyhez a lengyel hadsereg is csatlakozott. Egy önkéntes tűzoltóság közlése alapján Kulik korábban katona volt, és nemrég került át a rendőrséghez.

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A krakkói lövöldöző először a szüleit és a testvérét gyilkolta meg

A krakkói lövöldöző először a szüleit és a testvérét gyilkolta meg
A lengyel rendőrség megerősítette, hogy a krakkói lövöldöző szüleit és testvérét találták holtan az elkövető otthonában.
 

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