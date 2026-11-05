A házigazda, Peter Pellegrini szlovák elnök a felvidéki várban látja vendégül Baka András köztársasági elnököt, Petr Pavel cseh államfőt és Karol Nawrocki lengyel elnököt, illetve Ursula von der Leyent.
Külön meghívottként most először vesz részt európai bizottsági elnök államfői V4-találkozón.
A visegrádi országcsoport idén érkezett létrehozásának 35. évfordulójához.
A szervezők közlése szerint az államfői találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a résztvevők megerősítsék szándékukat együttműködésük folytatására, valamint arra, hogy továbbra is közösen keresik a közép-európai térséget érő kihívásokra adható válaszokat.