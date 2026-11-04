Atomhatalmak egymás közt: Kínában találkozhat Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping

Kína egyeztet arról, hogy Sencsenben Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozzon az ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködési (APEC) csúcstalálkozón – írja a Bloomberg híradása nyomán a hvg.hu. Az APEC csúcstalálkozóját november 18-án és 19-én tartják.

A kínai külügy szóvivője, Mao Ning szerdán úgy fogalmazott, hogy Peking kapcsolatban áll az érintett felekkel, részleteket viszont nem árult el.

A Kreml sajtófőnöke, Dimitrij Peszkov azt nyilatkozta, hogy folyik a találkozó egyeztetése, és remélik, hogy a következő napokban sikerül is véglegesíteni.

Donald Trump pedig mintegy két héttel ezelőtt jelezte, hogy kész novemberben Sencsenben találkozni orosz és kínai kollégáival.

A Bloomberg szerint a kínai-orosz-amerikai csúcstalálkozó mindeddig példa nélküli, az ehhez legközelebbi eset az 1945-ös jaltai konferencia lehet, amikor Joszif Sztálin szovjet vezető, Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill, az Egyesült Királyság miniszterelnöke találkozott, hogy megvitassák Európa jövőjét.

A lap úgy tudja, Hszi Csin-ping nem tervezi, hogy Ukrajnáról tárgyaljon Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal, míg az amerikai fél a nukleáris leszerelésről akar elsősorban egyeztetni.