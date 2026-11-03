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Nyitókép: Pixabay.com

Új szer a HIV/AIDS elleni harcban: 99,9 százalékos a hatékonysága

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Amerikában engedélyezték annak a szernek a forgalmazását, amely közel 100 százalékban hatékony lehet az AIDS és a HIV elleni harcban.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jóváhagyta a HIV/AIDS betegség elleni megelőző kezelés generikus változatát – jelentette be hétfőn a lenacavapir hatóanyagot gyártó indiai vállalat, a Dr. Reddy’s Laboratories, valamint a Unitaid nevű nemzetközi szervezet – számolt be róla a hvg.hu.

„A lenacapavir fejlesztése – amely egy összetett, injekció formájában beadható készítmény – jelentős tudományos kapacitást és komoly ipari szakértelmet igényelt ahhoz, hogy megfizethető áron történő előállítása révén biztosíthassuk a kezeléshez való hozzáférést, amelyre jelentős és sürgős igény mutatkozik” – fogalmaz közleményében Deepak Sapra, az indiai gyógyszeripari vállalat egyik vezetője.

A lenacapavir – amelynek eredeti kifejlesztője az amerikai Gilead gyógyszeripari vállalat – 2025 júniusában kapta meg az általános jóváhagyást, de a magas ára miatt eddig sokak számára elérhetetlen volt. Tavaly szeptemberben viszont bejelentették, hogy egy új megállapodásnak köszönhetően a kezelés a világ 120 országban válik majd elérhetővé, az éves költsége pedig 40 dollár lesz személyenként.

A kezelés két injekció beadását jelenti a páciens számára évente, és 99,9 százalékkal csökkenti a HIV-fertőzés emberről emberre történő átadásának a kockázatát.

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Kezdőlap    Külföld    Új szer a HIV/AIDS elleni harcban: 99,9 százalékos a hatékonysága

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