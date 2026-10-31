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Nyitókép: Anton Petrus

Negatívra rontotta Franciaország adósosztályzatának kilátását a Fitch

Infostart / MTI

A döntés indoklása szerint a francia közfinanszírozási helyzet tovább romlott azóta, hogy a Fitch augusztusban elvégezte a francia szuverén adóskockázati besorolás menetrendszerinti felülvizsgálatát.

Leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Franciaország elsőrendű "A plusz" államadós-besorolásának kilátását a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő.

Az osztályzat kilátásának most bejelentett rontása soron kívüli intézkedés,

a pénteki időpont nem szerepelt a Fitch Ratings által Franciaország számára az év egészére kötelezően kijelölt felülvizsgálati időpontok között. A hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jóllehet a szuverén osztályzati felülvizsgálatok végrehajtására korlátozások vannak érvényben, és ezeket a felülvizsgálatokat csak előre beterjesztett időpontokban lehet végrehajtani, a szabályozás azonban lehetőséget ad arra, hogy a hitelminősítők ettől a menetrendtől eltérjenek, ha úgy ítélik meg, hogy az érintett adósságkibocsátó hitelképességében olyan érdemi változás történt, amely miatt nem lenne helyénvaló megvárni a következő kijelölt felülvizsgálati időpontot.

Franciaország esetében a soron kívüli felülvizsgálatot a gazdasági növekedés gyengülése, a hitelköltségek emelkedése és az államháztartási deficit mélyülése indokolta, mivel ezek a tényezők az egyébként is gyenge kiindulási ponthoz képest még tovább rontják az adósságdinamikát - áll a Fitch elemzésében.

A hitelminősítő szerint az államháztartási helyzet újbóli gyengülése és az állampapírpiaci hozamok emelkedése miatt nehezebbé vált a francia államadósságpálya romlásának megállításához szükséges, tartós költségvetési konszolidáció végrehajtása.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: ebben a környezetben azzal számolnak, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért francia államadósságráta a tavalyi 115,7 százalékról 2028-ban 124 százalékra emelkedik.

A cég felidézte, hogy a francia szuverén besorolás augusztusi felülvizsgálata idején még 122,7 százalékos államadósságot jósolt arra az évre.

Jóllehet a legutóbbi felülvizsgálathoz képest végrehajtott korrekció rövid távon csekély mértékű, mégis gyengíti a Fitch által a középtávú államadósság-stabilizáció kivitelezhetőségébe vetett bizalmat - fogalmaz elemzésében a hitelminősítő.

A cég hangsúlyozta: a francia államadósságráta már most hozzávetőleg a kétszerese az "A" kategóriás szuverén adósok mediánjának.

A Fitch közölte: modellszámításai szerint az adósságstabilizációhoz szükséges GDP-arányos kumulatív költségvetési kiigazítás mértéke az augusztusi becslésben szereplő 3 százalékról 3,5 százalék környékére emelkedett.

A cég a francia kormány jövő évi célkitűzésében szereplő 5 százalék helyett a hazai össztermék 5,5 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal számol 2027-re, és a korábbi előrejelzéseiben szereplő 0,8, illetve 1,1 százalékról 0,5, illetve 0,9 százalékra rontotta a francia gazdaság idei és jövő évi növekedésére szóló prognózisát.

A francia állampapírok hozama is érdemben - az összehasonlítható kategóriájú gazdaságokénál jóval nagyobb mértékben - emelkedett a legutóbbi osztályzati felülvizsgálat óta, és ez Franciaországot érzékenyebbé teszi a piaci bizalom változásaira - áll a Fitch elemzésében.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a tízéves futamú francia szuverén kötvények hozama október végére elérte a 4,9 százalékot az augusztusi felülvizsgálat idején mért 4,1 százalék után, és a hozamfelár rövid időre 174 bázisponttal is meghaladta az Európában irányadó, összehasonlítható lejáratú német Bund hozamát, jóllehet azóta 150 bázispont környékére csökkent.

Ebben a környezetben a Fitch Ratings azzal számol, hogy a GDP-arányos kamatkiadások 2028-ban elérik a 3,3 százalékot a tavalyi 2,5 százalék után. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy az általa Franciaországéval összehasonlítható besorolással ellátott szuverén adósok 2028-ra előrejelzett GDP-arányos kamatráta-mediánja 1,5 százalék.

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Kezdőlap    Külföld    Negatívra rontotta Franciaország adósosztályzatának kilátását a Fitch

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