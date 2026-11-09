Megérkezett a híres karácsonyfa New Yorkba

Megérkezett New Yorkba a Rockefeller Center híres karácsonyfája. Az idei óriásfenyő a New York állambeli West Edmestonból érkezett, és szombaton foglalta el helyét Manhattan szívében, a Rockefeller Plaza korcsolyapályája fölött – írja a hvg.hu.

Az idei fa egy körülbelül

75 éves norvég lucfenyő, amely

mintegy 23 méter magas,

átmérője pedig csaknem 15 méter.

Súlya hozzávetőleg 11 tonna.

A fenyő 320 kilométerről érkezett New Yorkba, ahol a következő hetekben több mint 50 ezer, különböző színben világító LED-fénnyel díszítik fel.

A fa csúcsára idén is a híres Swarovski-csillag kerül. A mintegy 408 kilogrammos, több mint hárommillió kristállyal díszített ékesség az ünnepi dekoráció egyik leglátványosabb eleme.

Az ünnepi időszak után a faanyagot a Habitat for Humanity szervezet használja fel építkezésekhez.

A hivatalos ünnepi fénygyújtást december 2-án, szerdán rendezik meg. Az eseményt hagyományosan tévéműsor kíséri, amelyet amerikaiak milliói követnek figyelemmel.