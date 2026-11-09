Nem írta alá az állami vagyon védelméről szóló jogszabályt Baka András – a nap hírei

Alkotmánybírósági normakontrollt kért az állami vagyon védelméről szóló jogszabályról az államfő. Baka András a zártkörű befektetési alapok alapkezelőváltására vonatkozó részt, valamint a kisebbségi részvényesek védelmét érintő változtatásokat kifogásolja. Utóbbi miatt a tőzsdei kibefektetők érdekeit képviselő szervezet is kérte az államfő közbelépését. A múlt héten fogadta el az Országgyűlés a jogszabály az MBH bank és 4iG állami kézbe kerülése érdekében született.

Határozatképtelenség miatt elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése, amelyen az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor történt adatvédelmi hibáról tárgyaltak volna. A Tisza képviselői nem jelentek meg, miután Magyar Péter előre jelezte távolmaradásukat.

A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs felelőssége abban, hogy megfigyelt neve is megjelent a beszervezettek között azügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Magyar Péter az Országgyűlésben ismét bocsánatot kért Lezsák Sándortól.

Hat hónap alatt sikerült bebizonyítani, hogy áprilisban nem csak kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – értékelte a kormány elmúlt fél évi munkáját a miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben. Magyar Péter idézte a Medián felmérést, amely szerint kicsivel több mint félévvel a választás után legalább félmillióval többen támogatják a megkezdett változást és a Tiszát, mint a párt győzelme napján.

Toroczkai László Mi Hazánk frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta, hogy a Tisza-kormány szisztematikusan építi le a rendvédelmet. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, Magyar Péter két éve még az egekbe magasztalta Orbán Viktort, ezért szerinte hiteltelen minden, amit mond. Bóka János a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy elszámoltatásnak álcázott „politikai leszámolás” zajlik, aminek célja a figyelemelterelés is.

Három férfit és egy nőtt vettek őrizetbe a nyomozók egy embercsempészési ügyben. A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a helyszíni eljárás után gyanúsítottként hallgatott ki egy személyt, felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés miatt. A gyanú szerint az előállított személy, politikai kapcsolatára és befolyására hivatkozással közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég vezetőjétől.

Magyar Péter miniszterelnök reggel írt arról, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront. A Fidesz elnöke erre úgy reagált: politikai leszámolás zajlik, a célpont ő maga, öccse csak eszköz ebben.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a szociális és családügyi miniszter az Erzsébet-táborok reklámkampánya ügyében. A Minisztérium által feltárt dokumentumok alapján több mint egymilliárd forint közpénzt költött az előző kormány az alig több mint egy hónapig tartó promócióra az országgyűlési választások előtt. A hirdetéseket a New Land Mediától rendelték.

34 milliárd forintot folyósított a Magyar Fejlesztési Bank a Demján Sándor Beruházási Magántőkealapnak, így 109 vállalkozás juthat fejlesztési forráshoz. Az összesen 100 milliárd forintos alap a kis- és közepes vállalkozások beruházásait és versenyképességük javítását támogatja. A vállalkozások egyenként 100 és 400 millió forint közötti tőkefinanszírozást kaphatnak.

Gyömrőn több helyszínen mintát vesz a Magyar Közút, az anyagokat független laboratóriumban vizsgáltatja meg, hogy tartalmaznak-e azbesztet. A gyömrői ideiglenes iskola megközelítését biztosító útszakaszon lehet azbesztes kőzuzalék, a szülők petíciót indítottak annak eltávolításáért. A szennyezés gyanújával érintett területet az önkormányzat már lezárta.

Nemzetközi szakszervezeti demonstrációt tartottak a győri Audi előtt az európai autóipari munkahelyek megőrzéséért. Az Audi Aréna elé osztrák, német, cseh, szlovák, lengyel és szlovén delegációk is érkeztek. A tüntetésen az ágazatban dolgozó mintegy 14 millió ember megélhetésére és a munkahelyek megőrzésére hívták fel az európai döntéshozók figyelmét.

Közös felelősségvállalási nyilatkozatot írtak alá a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok Budapesten. A nyilatkozat három területen rögzít közös alapelveket és konkrét intézkedéseket. Az aláírók elkötelezték magukat a levegő, a vizek és a talaj védelme, valamint a helyi közösségekkel folytatott átlátható kommunikáció mellett. Vállalták a biztonsági követelmények megerősítését telephelyeiken és a teljes ellátási láncban.

Halálos baleset történt a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén reggel – erősítette meg az RTL Híradó információját a cég. Az írták, hogy az esetet követően azonnal biztosították a területet, és leállították az üzem működését. A cég tájékoztatása szerint a helyzet nem jelent további kockázatot sem a dolgozókra, sem a közelben élőkre, sem a környezetre.

Meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki 6 emberrel végzett a lengyel város központjában. A támadásban 16-an megsérültek, köztük 5 külföldi és 2 rendőr. A halálos áldozatok között egy brit és egy osztrák állampolgár is van. Több lengyel városban szigorították a biztonsági intézkedéseket, megerősítették a rendőri jelenlétet és úttorlaszokat építenek.

Az új szerb kormánynak mielőbb meg kell nyitnia a titkosszolgálati aktákat, hogy bárki megtudhassa, megfigyelték-e, és ha igen, ki jelentett róla - mondta az Egyetemista Lista képviselője egy interjúban. A Belgrádi Egyetem biztonságtudományi karának professzora azt javasolta, hogy a szerb polgári titkosszolgálat adja át a dossziékat egy független állami bizottságnak.