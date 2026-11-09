Török Gábor súlyos kijelentést tett a Fideszről az új számok alapján

„A friss Median adatok szerint jelentősen, a teljes népességben 6 százalékpontot csökkent a Fidesz támogatottsága, s miután a Mi Hazánk tovább erősödött és a teljes népességben már 9 százalékon áll, most először került egy ligába (nevezzük középpártoknak) a két ellenzéki párt. A Tisza támogatottsága érdemben nem változott, továbbra is közel minden második magyar választó (55 százalék) a kormánypártra szavazna” – közölte Török Gábor politológus a Facebook-oldalán.

A kutatás szerint nagyot esett a Fidesz népszerűsége november elején, a teljes népességben a Tisza Párt jelenleg 55, a Fidesz 16 százalékon áll, míg a választani tudó biztos szavazók között 68:20 az arány a Medián mérése szerint. A Mi Hazánk a teljes népességben 9, a pártot választani tudók és a biztos szavazók között 11-11 százalékon áll. 59 százalék szerint alapvetően jó irányba mennek a dolgok az országban, míg 32 százalék szerint tartanak rossz irányba.