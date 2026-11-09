Szoboszlai Dominik Magyarországon! Megérkezett a válogatott edzőtáborába

Szoboszlai Dominikot a hétvégi bajnokiján le kellett cserélni, majd hétfőn orvosi vizsgálaton vett részt. Hétfő este megérkezett Telkibe.
Back in town ??? https://t.co/SaDIH8vywX— Dominik Szoboszlai (@_SZD10) November 9, 2026
Szoboszlai Dominikot a hétvégi bajnokiján le kellett cserélni, majd hétfőn orvosi vizsgálaton vett részt. Hétfő este megérkezett Telkibe.
Back in town ??? https://t.co/SaDIH8vywX— Dominik Szoboszlai (@_SZD10) November 9, 2026
A múlt héten a demokrata győzelem hatására nagy eladói nyomás alá kerültek a technológiai részvények, a hét végére azonban megérkezett a felpattanás. Ezt követően nagyobbat pattantak a tőzsdék Ázsiában, és Európában, valamint Amerikában is egyre nagyobb pluszokat láthatunk. Az olajár eközben tovább esik, miután ismét felerősödtek az iráni konfliktus lezárására tett diplomáciai erőfeszítések. A legfrissebb hírek szerint Teherán kész lehet lemondani a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről és az áthaladási díjak beszedéséről, ami fontos előrelépést jelenthet a béketárgyalásokban. A Brent árfolyama így már 100 dollár alatt jár. Eközben nagyot esik az Nvidia, miután egyre nagyobb hullámokat vet a Jensen Huang körüli botrány.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. december december 24-e és január 1je között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.
Tons of chilled and frozen food was spoiled last month as fridges and freezers in hundreds of supermarkets heated up.