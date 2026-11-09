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A gólszerzõ Kerkez Milos (b) és Szoboszlai Dominik a labdarúgó UEFA Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Georgia mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. október 2-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Szoboszlai Dominik Magyarországon! Megérkezett a válogatott edzőtáborába

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Back in town – szólt a sokatmondó, bár kicsit sejtelmes üzenet, ez az angol mondat bukkant fel este kilenc óra után Szoboszlai Dominik hivatalos X profilján. Néhány perccel később az MLSZ is megerősítette a közösségi médiában, hogy a játékos megérkezett az edzőtáborba.

Szoboszlai Dominikot a hétvégi bajnokiján le kellett cserélni, majd hétfőn orvosi vizsgálaton vett részt. Hétfő este megérkezett Telkibe.

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik Magyarországon! Megérkezett a válogatott edzőtáborába

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