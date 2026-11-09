Magyar Péter: őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét sajtóinformációk szerint

Több embert elfogtak egy embercsempészügyben Budapesten és Pest megyében – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hétfőn az MTI-vel.

Az NVVH közleménye szerint „Budapesten és Pest megyében több helyszínen zajlanak elfogások és házkutatások egy embercsempész ügyben. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket. Budapesten, valamint Pest megye két településén több embert elfogtak. Az eljárás alá vont személyeknél jelenleg is tartanak a házkutatások. A bűncselekmények részleteiről, valamint a nap folyamán végrehajtott nyomozati cselekményekről várhatóan a délután folyamán adunk még hírt.”

A Telex azt írta: sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke lapunk információját, miszerint hétfő reggel a Terrorelhárítási Központ emberei jelentek meg egy Orbán Áron cégéhez köthető fótligeti ingatlannál. Unger ugyanakkor azt elmondta, hogy hétfő reggel az NVVH „újabb cselekményeket hajtott végre” az Orbán Áront is érintő ügyben, és később fognak róla tájékoztatást adni. Az Orbán Áron köreit ismerő források a Telexnek megerősítették a hétfői akció tényét, de azt nem tudják, hogy a volt miniszterelnök öccsét őrizetbe vették-e. A portál információja szerint nemrég kiengedték a letartóztatásból Orbán Áron egyik társát, G.B-t, akit még az áprilisi választás után tartóztattak le egy másik érintettel, a Macsek becenevű M. Jánossal. Az ügyet akkoriban még a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozta, de miután az NVVH átvette, újabb fejlemény történt, és a Telex úgy tudja, G.B letartóztatását is megszüntették. Ezt követte a hétfő reggeli akció, amely már közvetlenül Orbán Áront érinti.

A kontroll.hu szerint „utolérhette Orbán Áront is a Tisztítótűz-művelet. ... Információink szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron is az elfogottak között lehet – az ő ügyében is az NVVH jár el. ... Az NVVH az elsők között kezdte vizsgálni az Orbán Áronhoz köthető vízumügyet, amelyben korábbi sajtóinformációk szerint a volt miniszterelnök öccsének cége vietnámi állampolgárokat íratott be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos életmentő tanfolyamára, ami megkönnyíthette számukra a schengeni vízum megszerzését. Orbán Áron a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében egy miniszterelnöki biztosnál is közbenjárt.”