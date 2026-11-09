Ripityára tört a pezsgősüvege, megnyalta arcát a lángcsóva – Lando Norris „ünnepe”

Kis híján komoly baleset lett Lando Norris győzelmi ünnepléséből. Mint cikkében a Blikk írja, A McLaren brit versenyzője a Brazil Nagydíjon aratott diadala után sajátos módon akarta megkoronázni a hétvégét, ám nem minden az elképzeléseinek megfelelően alakult.

Norris a tőle megszokott mozdulattal a dobogó padlójához csapta a pezsgősüveget, az azonban az ütéstől darabokra tört. A pilóta így végül egy összetört palack nyakát szorongatva maradt a pódiumon.

És ez még csak a kezdet volt: amikor leugrott a dobogóról, és oldalra lépett, a pirotechnikából előtörő szikracsóva közvetlenül a feje mellé került, talán egy pillanatra érintette is. A versenyző láthatóan megijedt, azonnal hátraugrott és az arcához kapott, távozott is.

A McLaren főnöke szerint nincs komoly baj. Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke igyekezett megnyugtatni mindenkit, bár elmondása szerint személyesen még nem ellenőrizte a versenyző állapotát.