ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.12
usd:
322.7
bux:
146064.21
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
FC Barcelona players celebrate during the match between FC Barcelona and Athletic Club, corresponding to week 13 of LaLiga EA Sports, played at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on November 22, 2025.
Nyitókép: Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Máris megvan, ki lett idén az európai futball aranyfiúja

Infostart

Hivatalos: Pau Cubarsí a 2026-os Golden Boy-díjas. A Barcelona védője december 14-én, Torinóban veheti át az elismerést egy gála keretében.

Pau Cubarsí immár hivatalosan is az európai bajnokságok legjobb 21 éven aluli labdarúgója. Az olasz Tuttosport által szervezett ankét szervezői hétfőn megerősítették azt, ami már régóta nyílt titok volt: az FC Barcelona középhátvédje nyerte el a rangos 2026-os Golden Boy-díjat.

Ezzel a kitüntetéssel a védő az ötödik olyan játékos lett a katalán klub történetében, aki elnyerte a díjat; olyan legendák és csapattársak sorához csatlakozott, mint Lionel Messi, Pedri, Gavi és Lamine Yamal, akik korábban szintén megkapták ezt az elismerést.

Cubarsí az elmúlt szezon során a védelem igazi vezérévé nőtte ki magát, klubcsapatával megnyerte a La Ligát és a spanyol Szuperkupát is.

A spanyol válogatott mezében mindössze 19 évesen világbajnoki címet szerzett, a vb-n is őt választották a legjobb fiatal játékosnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Máris megvan, ki lett idén az európai futball aranyfiúja

fc barcelona

golden boy

pau cubarsi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Európa helyzetéről tartott előadást Berlinben

Magyar Péter Európa helyzetéről tartott előadást Berlinben

A második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján. Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy még idén sikerüljön olyan jogi megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy az ország déli határainak védelme semmilyen módon ne gyengüljön, de a napi egymillió eurós európai uniós bírságot se kelljen megfizetni – jelentette ki Magyar Péter Berlinben.
 

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.
 

Banális hibákat is kivett a rendszerből a Wekerle Plusz az Otthon Start után – Balogh László az Arénában

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bemondta Trump: ha úgy van, jöhetnek az újabb amerikai csapások

Bemondta Trump: ha úgy van, jöhetnek az újabb amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök szerint Katar és Szaúd-Arábia az iráni konfliktus békés rendezését szeretné elérni. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy az amerikai haderő készenlétben áll, és Washington bármikor kész kiújítani a katonai csapásokat, ha a helyzet úgy kívánja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben

Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben

A fuvarozás, a mezőgazdaság és az építőipar is a legkockázatosabb ágazatok között szerepel.

BBC
Business Sport Travel Science
France accuses Iran of supermarket fridge hacking

France accuses Iran of supermarket fridge hacking

Tons of chilled and frozen food was spoiled last month as fridges and freezers in hundreds of supermarkets heated up.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 17:35
Meglepő számok a Premier League csapatairól
2026. november 9. 14:23
Ripityára tört a pezsgősüvege, megnyalta arcát a lángcsóva – Lando Norris „ünnepe”
×
×