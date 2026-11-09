Máris megvan, ki lett idén az európai futball aranyfiúja

Pau Cubarsí immár hivatalosan is az európai bajnokságok legjobb 21 éven aluli labdarúgója. Az olasz Tuttosport által szervezett ankét szervezői hétfőn megerősítették azt, ami már régóta nyílt titok volt: az FC Barcelona középhátvédje nyerte el a rangos 2026-os Golden Boy-díjat.

Ezzel a kitüntetéssel a védő az ötödik olyan játékos lett a katalán klub történetében, aki elnyerte a díjat; olyan legendák és csapattársak sorához csatlakozott, mint Lionel Messi, Pedri, Gavi és Lamine Yamal, akik korábban szintén megkapták ezt az elismerést.

Cubarsí az elmúlt szezon során a védelem igazi vezérévé nőtte ki magát, klubcsapatával megnyerte a La Ligát és a spanyol Szuperkupát is.

A spanyol válogatott mezében mindössze 19 évesen világbajnoki címet szerzett, a vb-n is őt választották a legjobb fiatal játékosnak.