Nagyot esett a Fidesz népszerűsége november elején a Medián szerint

Mélypontra zuhant Orbán Viktor pártja: a teljes népességben már csak 16 százalékos a támogatottsága, de a pártot választani tudók és a választani tudó biztos szavazók körében is mindössze egyötödnyien szavaznának a Fideszre. A magyarokat ezekben a hetekben leginkább az elszámoltatás és a költségvetés foglalkoztatja – írja a hvg.hu a Medián felmérésére hivatkozva.

A kormánypárt megszilárdította a helyzetét – mérte november elején a Medián. A legutóbbi, szeptemberi kutatáshoz képest

a teljes népességben 1, a pártválasztók között 3, a biztos szavazók körében pedig 4 százalékponttal nőtt a Tisza Párt támogatottsága,

miközben a Fidesz a teljes népességben és a pártot választani tudók között 6-6, a biztos szavazók körében 7 százalékpontot esett.

A felmérés alapján a Tisza csak keveset profitált a Fidesz veszteségéből: a Mi Hazánk is javított néhány százalékpontot, illetve a „bizonytalanok” is többen lettek. A Mi Hazánk a teljes népességben 9, a pártot választani tudók és a biztos szavazók között 11-11 százalékon áll. Kiderült az is, hogy az abszolút többség, 59 százalék szerint alapvetően jó irányba mennek a dolgok az országban, míg 32 százalék szerint tartanak rossz irányba.