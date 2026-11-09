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Budapest, 2026. július 21.Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (b) és Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója távozik a párt parlamenti frakciójának ülésérõl a Képviselõi Irodaházból 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nagyot esett a Fidesz népszerűsége november elején a Medián szerint

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A teljes népességben a Tisza Párt jelenleg 55, a Fidesz 16 százalékon áll, míg a választani tudó biztos szavazók között 68:20 az arány a Medián mérése szerint.

Mélypontra zuhant Orbán Viktor pártja: a teljes népességben már csak 16 százalékos a támogatottsága, de a pártot választani tudók és a választani tudó biztos szavazók körében is mindössze egyötödnyien szavaznának a Fideszre. A magyarokat ezekben a hetekben leginkább az elszámoltatás és a költségvetés foglalkoztatja – írja a hvg.hu a Medián felmérésére hivatkozva.

A kormánypárt megszilárdította a helyzetét – mérte november elején a Medián. A legutóbbi, szeptemberi kutatáshoz képest

  • a teljes népességben 1, a pártválasztók között 3, a biztos szavazók körében pedig 4 százalékponttal nőtt a Tisza Párt támogatottsága,
  • miközben a Fidesz a teljes népességben és a pártot választani tudók között 6-6, a biztos szavazók körében 7 százalékpontot esett.

A felmérés alapján a Tisza csak keveset profitált a Fidesz veszteségéből: a Mi Hazánk is javított néhány százalékpontot, illetve a „bizonytalanok” is többen lettek. A Mi Hazánk a teljes népességben 9, a pártot választani tudók és a biztos szavazók között 11-11 százalékon áll. Kiderült az is, hogy az abszolút többség, 59 százalék szerint alapvetően jó irányba mennek a dolgok az országban, míg 32 százalék szerint tartanak rossz irányba.

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