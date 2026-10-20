Válságban az orosz dízelágazat

Alekszandr Novak szerint jelenleg mintegy 5 százalékos benzinhiány van az orosz belföldi piacon. Mint mondta, a piaci egyensúly elérése érdekében az olajtársaságok növelték az üzemanyag-termelést és elhalasztották a tervezett finomítói karbantartásokat. A fennmaradó hiányt importbenzinnel fedezik. Erről az év végéig biztosan nem tud lemondani Oroszország.

Ami az amerikai piacra történő orosz dízelolaj-szállítás kérdését illeti, a miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy folynak az egyeztetések az orosz és az amerikai energiaügyi minisztérium, illetve az orosz exportőrök és az importőrök között.

Az amerikai energiaügyi minisztérium már kiválasztotta a dízelolaj-ügyletben érintett cégeket - mondta Alekszandr Novak, aki szerint amint aláírják a dokumentumokat, az üzemanyag 15-20 napon belül eljut az amerikai piacra.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott, az orosz dízelüzemanyag-export elindítását a belföldi piacon meglévő többlet teszi lehetővé.

Az amerikai és az orosz elnök október 9-i telefonebszélgetését követően az amerikai pénzügyminisztérium hat hónapra, azaz áprilisig engedélyezte az orosz dízelolaj globális piacra történő szállítását, így az Egyesült Államokba is.

Alekszandr Novak szerint Oroszország készen áll arra, hogy már októberben 300 ezer tonna dízelolajat szállítson az amerikai piacra és más partnereknek, és felkészült arra, hogy ezt a mennyiséget az év végére havi 3-3,5 millió tonnára növelje.