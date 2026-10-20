ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.06
usd:
323.5
bux:
144361.01
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Régi benzinkút gázolaj pumpája.
Nyitókép: Pixabay

Válságban az orosz dízelágazat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Oroszország legalább az év végéig importálni kényszerül benzint – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. Hozzátette, az orosz dízelolaj a kereskedelmi szállítási szerződések megkötését követően 15-20 napon belül jelenik meg az amerikai piacon.

Alekszandr Novak szerint jelenleg mintegy 5 százalékos benzinhiány van az orosz belföldi piacon. Mint mondta, a piaci egyensúly elérése érdekében az olajtársaságok növelték az üzemanyag-termelést és elhalasztották a tervezett finomítói karbantartásokat. A fennmaradó hiányt importbenzinnel fedezik. Erről az év végéig biztosan nem tud lemondani Oroszország.

Ami az amerikai piacra történő orosz dízelolaj-szállítás kérdését illeti, a miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy folynak az egyeztetések az orosz és az amerikai energiaügyi minisztérium, illetve az orosz exportőrök és az importőrök között.

Az amerikai energiaügyi minisztérium már kiválasztotta a dízelolaj-ügyletben érintett cégeket - mondta Alekszandr Novak, aki szerint amint aláírják a dokumentumokat, az üzemanyag 15-20 napon belül eljut az amerikai piacra.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott, az orosz dízelüzemanyag-export elindítását a belföldi piacon meglévő többlet teszi lehetővé.

Az amerikai és az orosz elnök október 9-i telefonebszélgetését követően az amerikai pénzügyminisztérium hat hónapra, azaz áprilisig engedélyezte az orosz dízelolaj globális piacra történő szállítását, így az Egyesült Államokba is.

Alekszandr Novak szerint Oroszország készen áll arra, hogy már októberben 300 ezer tonna dízelolajat szállítson az amerikai piacra és más partnereknek, és felkészült arra, hogy ezt a mennyiséget az év végére havi 3-3,5 millió tonnára növelje.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Válságban az orosz dízelágazat

oroszország

dízel

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Íme a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól
cikkünk frissül

Íme a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól
Hétfőn, két óránál is hosszabb parlamenti előadásában a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedd 10 órára azonban a pénzügyminiszterrel együtt a részletekkel ígért előállni. Cikkünk folyamatosan frissül, tartson velünk!
 

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Magyar Péter ismertette a terveket: erre számít a kormány 2030-ig

Csalódást okozott a kormány béremelési terve a rendvédelmi dolgozóknak

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Lesznek-e morális fenntartásai a mesterséges intelligenciának? – szakértő az Arénában

Lesznek-e morális fenntartásai a mesterséges intelligenciának? – szakértő az Arénában

A mesterséges intelligencia működését erkölcsi szabályokkal is próbálják befolyásolni a fejlesztők, de ezek érvényesítése korántsem egyszerű – mondta Keleti Arthur kibertitok-jövőkutató az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakértő arról is beszélt, hogy megtalálták az AI-hallucinációkért felelős „H-neuronokat”.
 

Keleti Arthur: az AI más típusú intelligencia, mint a miénk, és kihívás alatt tartja a világunkat

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a magyar lakáspiacon: kiderült, mi vár a vásárlókra az új támogatások után

Fordulat a magyar lakáspiacon: kiderült, mi vár a vásárlókra az új támogatások után

A támogatott hitelek, a felújítási program és a bérlakásépítések egyaránt befolyásolhatják a következő évek lakáspiacát.

BBC
Business Sport Travel Science
Albertans have made 'clear choice' to remain part of Canada, says PM Mark Carney

Albertans have made 'clear choice' to remain part of Canada, says PM Mark Carney

Around three-quarters of voters have rejected an independence referendum, early results show.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 11:02
Titokban Izraelben tárgyalt hétfőn az amerikai hadügyminiszter
2026. október 20. 09:40
43 év után távozik a CNN egyik legismertebb arca
×
×