ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.1
usd:
322.7
bux:
146064.21
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A USS Theodore Roosevelt (CVN 71) amerikai repülőgép-anyahajó. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Brutális erőösszevonás: a harmadik amerikai hordozó is közelít a közel-keleti térséghez

Infostart / MTI

November közepén a közel-keleti térségbe ér a USS Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó és a vele tartó flotta.

Az amerikai haditengerészet hamarosan három nukleáris meghajtású repülőgép-hordozót vonhat össze a Közel-Keleten, amivel jelentősen megerősíti az Irán elleni blokádot fenntartó flottáját. A térségbe tartó USS Theodore Roosevelt a már ott állomásozó USS George H.W. Bush és USS George Washington mellé érkezik, kibővítve a haderő felderítési, önvédelmi és tengerbiztonsági képességeit. Mivel

a tervek szerint az új egység a George Washington hordozót váltja majd, így a három hordozó egyidejűleg várhatóan csak az átadás-átvétel idejére lesz a térségben

írta a Portfolio az Army Recognition alapján.

A Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó csapásmérő köteléke egy szingapúri kikötői látogatást követően, a Malaka-szoroson és az Indiai-óceánon átkelve hajózik a Közel-Kelet felé. Amerikai tisztviselők szerint

a hajóraj legkorábban november közepén léphet be az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) műveleti területére.

A térségben jelenleg szolgálatot teljesítő két hordozó közül

  • a George Washington augusztus 19-én, míg
  • a George H.W. Bush április 23-án érkezett a helyszínre

az iráni tengeri zárlat támogatására. A Theodore Roosevelt befutásával megkezdődik a régóta tervezett váltás, az átfedés idejére pedig átmenetileg megnő a blokádot támogató tengeri és légi kapacitás.

A USS Abraham Lincoln a múlt héten, október 8-án tért vissza San Diegóba egy 322 napos bevetésről, amelynek során a hajó 265 napot töltött egyhuzamban a tengeren, egyetlen kikötői pihenő nélkül.

(Nyitóképünkön: archív kép 2018. áprilisából, amikor a USS Theodore Roosevelt megérkezett Pearl Harbor kikötőjébe Hawaii szigetén)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Brutális erőösszevonás: a harmadik amerikai hordozó is közelít a közel-keleti térséghez

repülőgép-hordozó

iráni háború

uss theodore roosevelt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Európa helyzetéről tartott előadást Berlinben

Magyar Péter Európa helyzetéről tartott előadást Berlinben

A második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján. Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy még idén sikerüljön olyan jogi megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy az ország déli határainak védelme semmilyen módon ne gyengüljön, de a napi egymillió eurós európai uniós bírságot se kelljen megfizetni – jelentette ki Magyar Péter Berlinben.
 

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.
 

Banális hibákat is kivett a rendszerből a Wekerle Plusz az Otthon Start után – Balogh László az Arénában

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter

Hétfőn ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, az ülést napirend előtti felszólalásával szokás szerint a miniszterelnök nyitja meg. Napirenden lesz többek között a jövő évi adótörvények általános vitája. Magyar Péter ezt követően kedden Berlinbe utazik hivatalos látogatásra, szerdán pedig kormányülés lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben

Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben

A fuvarozás, a mezőgazdaság és az építőipar is a legkockázatosabb ágazatok között szerepel.

BBC
Business Sport Travel Science
France accuses Iran of supermarket fridge hacking

France accuses Iran of supermarket fridge hacking

Tons of chilled and frozen food was spoiled last month as fridges and freezers in hundreds of supermarkets heated up.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 21:26
Ukrajna: súlyos a helyzet az áram-, vízellátás és a fűtésszolgáltatás terén – a legtöbb régióban óránkénti áramszünet lehet
2026. november 9. 20:52
Magyar Péter Európa helyzetéről tartott előadást Berlinben
×
×