Brutális erőösszevonás: a harmadik amerikai hordozó is közelít a közel-keleti térséghez

Az amerikai haditengerészet hamarosan három nukleáris meghajtású repülőgép-hordozót vonhat össze a Közel-Keleten, amivel jelentősen megerősíti az Irán elleni blokádot fenntartó flottáját. A térségbe tartó USS Theodore Roosevelt a már ott állomásozó USS George H.W. Bush és USS George Washington mellé érkezik, kibővítve a haderő felderítési, önvédelmi és tengerbiztonsági képességeit. Mivel

a tervek szerint az új egység a George Washington hordozót váltja majd, így a három hordozó egyidejűleg várhatóan csak az átadás-átvétel idejére lesz a térségben

– írta a Portfolio az Army Recognition alapján.

A Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó csapásmérő köteléke egy szingapúri kikötői látogatást követően, a Malaka-szoroson és az Indiai-óceánon átkelve hajózik a Közel-Kelet felé. Amerikai tisztviselők szerint

a hajóraj legkorábban november közepén léphet be az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) műveleti területére.

A térségben jelenleg szolgálatot teljesítő két hordozó közül

a George Washington augusztus 19-én, míg

a George H.W. Bush április 23-án érkezett a helyszínre

az iráni tengeri zárlat támogatására. A Theodore Roosevelt befutásával megkezdődik a régóta tervezett váltás, az átfedés idejére pedig átmenetileg megnő a blokádot támogató tengeri és légi kapacitás.

A USS Abraham Lincoln a múlt héten, október 8-án tért vissza San Diegóba egy 322 napos bevetésről, amelynek során a hajó 265 napot töltött egyhuzamban a tengeren, egyetlen kikötői pihenő nélkül.

(Nyitóképünkön: archív kép 2018. áprilisából, amikor a USS Theodore Roosevelt megérkezett Pearl Harbor kikötőjébe Hawaii szigetén)