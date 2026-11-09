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Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Akkumulátoripar: felelősségvállalási nyilatkozatot tettek a Magyarországon működő dél-koreai vállalatok

Infostart / MTI

Közös felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot írtak alá a környezetvédelem, a biztonság és az emberi jogok területén a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok és a dél-koreai ipari és kereskedelmi tárca hétfőn Budapesten – tájékoztatta az MTI-t a dél-koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség.

A közlemény szerint az eseményen Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős miniszterének vezetésével az aláírók megerősítették elkötelezettségüket a magyar társadalommal együtt fejlődő akkumulátoripari ökoszisztéma kialakítása mellett.

Az eseményen részt vettek a Magyarországon működő koreai akkumulátoripari cégek (mások mellett a Samsung SDI, az SK On, az EcoPro BM, a Dongwha Electrolyte, a W-SCOPE és a SungEel HiTech), a Koreai Akkumulátoripari Szövetség (KBIA), a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint a KOTRA budapesti kereskedelmi irodájának vezetője.

Az aláírt nyilatkozat három területen rögzít közös alapelveket és konkrét intézkedéseket.

A környezetvédelem terén az aláírók elkötelezték magukat a levegő, a vizek és a talaj védelme, valamint a helyi közösségekkel folytatott átlátható kommunikáció mellett. Vállalták ezen a biztonsági követelmények megerősítését telephelyeiken és a teljes ellátási láncban. Az emberi jogok területén pedig nyilatkoztak valamennyi munkavállaló jogainak és méltóságának tiszteletben tartásáról, beleértve a külföldi és a partnercégek által foglalkoztatott dolgozókat is.

Pak Csongszong a közlemény szerint hangsúlyozta: a koreai kormány szorosan együtt fog működni a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítsék a nyilatkozatban vállaltakat, és „a magyar társadalommal együtt fejlődjenek”.

A koreai akkumulátoripari vállalatok a jövőben rendszeres párbeszédet kívánnak folytatni a magyar kormánnyal és a helyi közösségekkel, velük közösen áttekinteni a nyilatkozatban foglaltak megvalósításának előrehaladását – áll a közleményben.

Miniszteri reagálás

Kapitány István a Facebook-oldalán közzétett videójában kiemelte: Dél-Korea Magyarország 3. legnagyobb üzleti partnere, és a harmadik legnagyobb beruházó. A kereskedelmi-ipari együttműködés folyamatosan fejlődik, 2026-ban jelentős, 10 százalékos növekedést mutatott.

A miniszter közlése szerint tárgyalásaik során hangsúlyozták környezetvédelmi szabályok betartásának fontosságát, és azt is, hogy minden munkavédelmi és munkajogi szempontnak meg kell felelnie a Magyarországon működő vállalatoknak. Hozzátette: ebben teljes egyetértés volt közöttük. Arról is tárgyaltak a miniszterrel és a koreai delegációval, hogy miként tudnák tovább fejleszteni ezt a kooperációt.

Kapitány István jelezte: a jövő év elején Koreába utazik üzleti delegációval.

Megvizsgálják, hogy a magyar vállalatok hogyan tudnak bekapcsolódni egyre jobban az értékláncba.

Arról tárgyaltak a tájékoztatása szerint, hogy nagyobb mértékben hoznak kutatás-fejlesztést Magyarországra. A miniszter azt írta: nagyon optimista a magyar-koreai üzleti, ipari és gazdasági kapcsolatok fejlődését illetően.

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Kezdőlap    Belföld    Akkumulátoripar: felelősségvállalási nyilatkozatot tettek a Magyarországon működő dél-koreai vállalatok

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akkumulátorgyártás

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