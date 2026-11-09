Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

A múlt heti sűrű négy nap után viszonylag rövid, ám intenzív politikai vitákkal teli hétfői ülésnappal zárja kéthetes ülését az Országgyűlés.

A hétfői napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét szót kért, miután Forsthoffer Ágnes házelnök megemlékezett a jelnyelv napjáról.

Magyar Péter felidézte, fél éve, május 9-én tette le miniszterelnöki hivatali esküjét, ennek súlyát és felelősségét élete végéig magával viszi.

A tízmillió magyarországi és a határon túli magyarok bizalmáért is igyekszik dolgozni.

Rámutatott a friss Medián-felmérésre: a teljes népességen belül 55 százalékon állnak, 59 százaléknyian úgy gondolják, jó irányba mennek a dolgok, a biztos pártválasztók 68 százaléka most őket választaná. Szerinte tehát folytatni kell a megkezdett utat, és minden ígéretet be kell váltani, a magyarok fél év után egyre jobban hisznek abban, hogy véghez vihető a valódi rendszerváltozás. „Köszönjük, köszönjük, köszönjük” – hangoztatta.

Fél év intézkedései

Ezt követően a bizalom okait részletezte, hosszan sorolva korábbi választási ígéreteik betartását.

Jelezte, mivel dolgozik, hibázik is, de ezért mindig bocsánatot is fog kérni, az ország pedig nem lesz következmények nélküli a jövőben.

A rendszerváltozás szerinte azt jelenti, hogy az állam a közösség szolgálatában áll, a döntéseknek pedig következményeik vannak.

Szót ejtett az NVVH létrehozásáról, az EU-pénzek hazahozataláról, megszüntették a kekvákat, csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, megszüntették a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, feljelentések sorát tették, véget ért a propaganda a közmédiában, megszűnt a rendeleti kormányzás és visszaadták az Alkotmánybíróság jogköreit, új elnöke lett a Legfőbb Ügyészségnek, de az országnak is új köztársasági elnöke is lett. Megduplázták a családi pótlékot 1,7 millió gyerek esetében, és megnégyszerezték a minimálnyugdíjat. Önálló minisztériuma van az oktatásnak és az egészségügynek, bezárt vasúti mellékvonalakat nyitottak újra, új vasúti program indult, a hallgatók visszatérhetnek az Erasmusba, 603 ezer állami alkalmazott fizetése nő jelentős mértékben a béremelés és az adócsökkentés miatt, utóbbi 2,4 millió embernek okoz majd kisebb adófizetést. 10 milliárd forintot az állami egyetemek oktatóinak béremelésére is félretettek.

A jövőről

677 milliárd forintnyi ágazati béremelés eddig két ember gazdagodását szolgálta Magyar Péter szerint.

Azzal folytatta, új oktatási stratégia íródik, amit hamarosan bemutatnak. Diákok is hozzátesznek a munkához. A NAT-ot is újragondolják, és felsőoktatásban is új stratégia készül.

Folytatódik a települészöldítési program is. 12 millió facsemetét ültetnek el a közeli jövőben, feltörik a betont, a jövő nemzedéknek élhető országot hagynak hátra.

Jelezte, az ülés után Berlinbe utazik a fal leomlásának 37. évfordulójára, ahol az ünnepségen beszédet is mond majd. Ezt követően a német-magyar kapcsolódásról beszélt, benne az autógyárakkal és a Dunával.