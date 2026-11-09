ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.09
usd:
324.53
bux:
144465.61
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Magyarország Kormánya

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

Infostart

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával emlékezett az elmúlt fél év kormányzására, sorolta az intézkedéseket, részletesen beszélve az egyes ágazatokban bekövetkező béremelésekről, járandóságokról, adókedvezményekről, vasútról, oktatásról. Az Országgyűlés hétfői ülésén egy kéthetes szakasz zárul le.

A múlt heti sűrű négy nap után viszonylag rövid, ám intenzív politikai vitákkal teli hétfői ülésnappal zárja kéthetes ülését az Országgyűlés.

A hétfői napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét szót kért, miután Forsthoffer Ágnes házelnök megemlékezett a jelnyelv napjáról.

Magyar Péter felidézte, fél éve, május 9-én tette le miniszterelnöki hivatali esküjét, ennek súlyát és felelősségét élete végéig magával viszi.

A tízmillió magyarországi és a határon túli magyarok bizalmáért is igyekszik dolgozni.

Rámutatott a friss Medián-felmérésre: a teljes népességen belül 55 százalékon állnak, 59 százaléknyian úgy gondolják, jó irányba mennek a dolgok, a biztos pártválasztók 68 százaléka most őket választaná. Szerinte tehát folytatni kell a megkezdett utat, és minden ígéretet be kell váltani, a magyarok fél év után egyre jobban hisznek abban, hogy véghez vihető a valódi rendszerváltozás. „Köszönjük, köszönjük, köszönjük” – hangoztatta.

Fél év intézkedései

Ezt követően a bizalom okait részletezte, hosszan sorolva korábbi választási ígéreteik betartását.

Jelezte, mivel dolgozik, hibázik is, de ezért mindig bocsánatot is fog kérni, az ország pedig nem lesz következmények nélküli a jövőben.

A rendszerváltozás szerinte azt jelenti, hogy az állam a közösség szolgálatában áll, a döntéseknek pedig következményeik vannak.

Szót ejtett az NVVH létrehozásáról, az EU-pénzek hazahozataláról, megszüntették a kekvákat, csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, megszüntették a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, feljelentések sorát tették, véget ért a propaganda a közmédiában, megszűnt a rendeleti kormányzás és visszaadták az Alkotmánybíróság jogköreit, új elnöke lett a Legfőbb Ügyészségnek, de az országnak is új köztársasági elnöke is lett. Megduplázták a családi pótlékot 1,7 millió gyerek esetében, és megnégyszerezték a minimálnyugdíjat. Önálló minisztériuma van az oktatásnak és az egészségügynek, bezárt vasúti mellékvonalakat nyitottak újra, új vasúti program indult, a hallgatók visszatérhetnek az Erasmusba, 603 ezer állami alkalmazott fizetése nő jelentős mértékben a béremelés és az adócsökkentés miatt, utóbbi 2,4 millió embernek okoz majd kisebb adófizetést. 10 milliárd forintot az állami egyetemek oktatóinak béremelésére is félretettek.

A jövőről

677 milliárd forintnyi ágazati béremelés eddig két ember gazdagodását szolgálta Magyar Péter szerint.

Azzal folytatta, új oktatási stratégia íródik, amit hamarosan bemutatnak. Diákok is hozzátesznek a munkához. A NAT-ot is újragondolják, és felsőoktatásban is új stratégia készül.

Folytatódik a települészöldítési program is. 12 millió facsemetét ültetnek el a közeli jövőben, feltörik a betont, a jövő nemzedéknek élhető országot hagynak hátra.

Jelezte, az ülés után Berlinbe utazik a fal leomlásának 37. évfordulójára, ahol az ünnepségen beszédet is mond majd. Ezt követően a német-magyar kapcsolódásról beszélt, benne az autógyárakkal és a Dunával.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

parlament

országgyűlés

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával emlékezett az elmúlt fél év kormányzására, sorolta az intézkedéseket, részletesen beszélve az egyes ágazatokban bekövetkező béremelésekről, járandóságokról, adókedvezményekről, vasútról, oktatásról. Az Országgyűlés hétfői ülésén egy kéthetes szakasz zárul le.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták

Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták

November 4-én nyilvánosak lettek a szocializmus idején keletkezett állambiztonsági akták a nyitottaktak.hu oldalon, ahol mintegy hatvanezer nevet tett közzé. Az adatbázisban több közismert személy is szerepel, köztük Surányi György volt jegybankelnök, Patyi András alkotmánybíró és Szikora Róbert énekes, az érintettek többsége azonban tagadja, hogy jelentett volna. A közzétételt követő napokban az is kiderült, hogy többek között Lezsák Sándor 163 más megfigyelt nevét tévesen tüntették fel ügynökként az oldalon, ezért a levéltár vezetője, Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta a lemondását. A Google Trends adatai szerint az ügynökakták a múlt hét legtöbbet keresett témájának számítottak a magyar interneten, mintegy félmillió kereséssel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete

Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete

A forint hétfő reggel még erősödött, késő délelőttre azonban elveszítette lendületét.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech giant Nvidia to investigate Chinese spy claims after CEO admits affair

Tech giant Nvidia to investigate Chinese spy claims after CEO admits affair

Jensen Huang admits to an affair, saying: "There is no excuse for what I did." Nvidia's investigation will look at reports that Huang was "the target of a foreign intelligence effort".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 13:27
Török Gábor: 2010-ben és 2026-ban sem rendszerváltás vagy forradalom történt
2026. november 9. 13:17
Jobb kormányzati kommunikációt kér a MÚOSZ
×
×