Megrázó fotók az újabb vasúti katasztrófáról, két vonat ütközött, halálos áldozatok is vannak Egyiptomban

Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök a történtek gyors kivizsgálását rendelte el. Közölte, felelősségre fogják vonni azokat, akiknek a gondatlansága okozta a balesetet.

A szerencsétlenség Gíza kormányzóság al-Ajjat körzetében, Kairó határában, a fővárost a déli Asszuánnal összekötő fontos vasútvonalon történt. Az egyik szerelvény hátulról belefutott a másikba, aminek hatására az elöl lévő kocsijai kisiklottak.

A vasúttársaság közölte, a kisiklott kocsikat darukkal visszaemelik a vágányokra, hogy minél előbb újraindulhasson a forgalom. Több mint 70 mentőautót küldtek a baleset helyszínére.

Vasúti kocsik roncsai a helyszínen 2026. november 8-án, miután összeütközött két személyszállító vonat Kairó határában. Hét ember életét vesztette, 112 megsérült. MTI/EPA