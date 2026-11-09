ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.93
usd:
325.23
bux:
143453.78
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti kocsik roncsai a helyszínen 2026. november 8-án, miután összeütközött két személyszállító vonat a Gíza kormányzóságban elterülõ al-Ajjat körzetében, Kairó határában. Hét ember életét vesztette, 112 megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA

Megrázó fotók az újabb vasúti katasztrófáról, két vonat ütközött, halálos áldozatok is vannak Egyiptomban

Infostart / MTI

Összeütközött két vonatszerelvény vasárnap Egyiptomban, a legfrissebb értesülések szerint hét ember életét vesztette, 112-en megsérültek – közölte az egyiptomi egészségügyi tárca.

Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök a történtek gyors kivizsgálását rendelte el. Közölte, felelősségre fogják vonni azokat, akiknek a gondatlansága okozta a balesetet.

A szerencsétlenség Gíza kormányzóság al-Ajjat körzetében, Kairó határában, a fővárost a déli Asszuánnal összekötő fontos vasútvonalon történt. Az egyik szerelvény hátulról belefutott a másikba, aminek hatására az elöl lévő kocsijai kisiklottak.

A vasúttársaság közölte, a kisiklott kocsikat darukkal visszaemelik a vágányokra, hogy minél előbb újraindulhasson a forgalom. Több mint 70 mentőautót küldtek a baleset helyszínére.

al-Ajjat, 2026. november 8. Vasúti kocsik roncsai a helyszínen 2026. november 8-án, miután összeütközött két személyszállító vonat a Gíza kormányzóságban elterülõ al-Ajjat körzetében, Kairó határában. Hét ember életét vesztette, 112 megsérült. MTI/EPA
Vasúti kocsik roncsai a helyszínen 2026. november 8-án, miután összeütközött két személyszállító vonat Kairó határában. Hét ember életét vesztette, 112 megsérült. MTI/EPA
al-Ajjat, 2026. november 8. Vasúti kocsik roncsai a helyszínen 2026. november 8-án, miután összeütközött két személyszállító vonat a Gíza kormányzóságban elterülõ al-Ajjat körzetében, Kairó határában. Hét ember életét vesztette, 112 megsérült. MTI/EPA
MTI/EPA
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megrázó fotók az újabb vasúti katasztrófáról, két vonat ütközött, halálos áldozatok is vannak Egyiptomban

egyiptom

vasút

ütközés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben

Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben
A múlt heti sűrű négy nap után viszonylag rövid, ám intenzív politikai vitákkal teli hétfői ülésnappal zárja kéthetes ülését az Országgyűlés. Reggelre a nemzetbiztonsági bizottságot is összehívták, a téma az ügynökakták lenne, de a Tisza nem vesz részt az ülésen Magyar Péter közlése szerint.
 

Nagy bejelentést tett Magyar Péter

Vitézy Dávid bejelentett egy fontos fejlesztést

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Europában

A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Europában

Megrendült a második világháború után kialakult európai társadalmi modell. A fiatalok már nem reménykedhetnek jobb életben annál, mint amit a szüleik élnek. Sőt, az európai tüntetéshullám megmutatja, hogy a kedvezőtlen trend olyan társadalmi nyomáshoz vezethet, ami megbontja a fejlett kapitalista országok belső békéjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon

Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon

Megnéztük, hol keresik a legtöbbet és a legkevesebbet a dolgozók, mely megyékben nőttek a leggyorsabban a fizetések, és mely ágazatok kínálják a legmagasabb kereseteket.

BBC
Business Sport Travel Science
Nvidia launches investigation into CEO's affair with suspected Chinese spy

Nvidia launches investigation into CEO's affair with suspected Chinese spy

Jensen Huang has admitted to having been "unfaithful" to his wife and says he will cooperate with a security investigation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 04:33
A Magyar Összefogás győzelmét mutatják a vajdasági MNT-választás előzetes eredményei
2026. november 8. 22:10
A német kancellár Ilse Aignert javasolja az államfői posztra
×
×