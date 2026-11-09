Túlárazott volt az ajánlat: a Stadler motorvonatok karbantartására új közbeszerzést ír ki a MÁV

A kiírás legfeljebb 93 Stadler GTW használt motorvonat karbantartására vonatkozik, 15 éves időtartamra.

A vasúttársaság emlékeztetett: a korábbi tulajdonosi joggyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium 2025-ös döntése értelmében a MÁV legfeljebb 93 használt Stadler GTW motorvonat megvásárlását tervezte Svájcból. A használt járművek adásvételi szerződésének hatályba lépéséhez szükséges a szerelvények hosszú távú karbantartásának költséghatékony biztosítása is – tették hozzá.

A MÁV a korábban beérkezett karbantartási ajánlatot részletesen megvizsgálta, majd versenyképtelennek és túlárazottnak ítélte, ezért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptemberben visszavonta a korábbi tulajdonosi jogot gyakorló miniszternek a karbantartási szerződés aláírására vonatkozó utasítását.

A tájékoztatás szerint a motorvonatok beszerzése mintegy 14 ezerrel növelné a vasúti járműállomány ülőhely-kapacitását, egyúttal jelentősen javítaná az utazási komfortot.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium álláspontja szerint a használt járművet kizárólag akkor szabad vásárolni, ha a vételár és a teljes élettartamra számított üzemeltetési költség együttesen is jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak. A magyar állam nem fogad el kirívóan drága feltételeket csak azért, hogy a beszerzés formálisan teljesüljön – írták a közleményben.

A hétfőn megindított új közbeszerzési eljárás célja, hogy a 15 éves karbantartási időtartamra a korábbinál lényegesen kedvezőbb ajánlatok érkezzenek. A járműbeszerzésről az új közbeszerzési eljárás eredménye alapján születik majd döntés – tájékoztatott a MÁV csoport.