ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.27
usd:
323.32
bux:
146064.21
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyertya, gyász, emlékezés,
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Lukács Béla

Infostart

Elhunyt Lukács Béla elméleti fizikus, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója.

Életének nyolcvanadik évében meghalt Lukács Béla elméleti fizikus, a fizikai tudomány doktora – írja a 24.hu.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója több mint fél évszázadon át volt a KFKI RMKI meghatározó alakja.

Kutatóként a relativitáselmélettel, a kozmológiával és a relativisztikus nehézion-fizikával foglalkozott, nemzetközi szinten is jegyezték. A hazai ismeretterjesztésnek is egyik legszínesebb, legnagyobb látókörű szereplője volt.

A szélesebb közönség 2013-ban figyelt fel rá, amikor Friderikusz Sándor műsorában mutatkozott be, és tudásával, eredetiségével azonnal elvarázsolta a nézőket. 2017 januárjában pedig a lap készített vele interjút, amelyben Istenről, a pillanatról és az időgépről is beszélt.

Az időutazásról úgy vélte, hogy bár ma még nem tudunk időgépet építeni, ebből nem következik, hogy a jövőben sem fogunk. Szerinte viszont egy működő szerkezet komoly veszélyeket hordozna: ha megismernénk a közeli jövőt, befolyásolhatnánk a jelent, és azt sem lehetne biztosan tudni, hogy az egy perc múlva bekövetkező esemény még jövőnek vagy már múltnak számít.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Meghalt Lukács Béla

gyász

tudomány

lukács béla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.
 

Banális hibákat is kivett a rendszerből a Wekerle Plusz az Otthon Start után – Balogh László az Arénában

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Az idő rövidsége – Magyar Péter délutáni berlini útja – miatt tömören válaszolt a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz felszólalására a parlamenti hétfőn Magyar Péter, de viszonválaszában leginkább a múlt heti, nagy vihart kavart ügynökakta-nyilvánosságra koncentrált, tolmácsolva az MDF-alapító Lezsák Sándor lánya felé a levéltár bocsánatkérését is, de rámutatva, az érintett levéltár nem a kormány, hanem az Országgyűlés alá tartozik.
 

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Hétfőn ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, az ülést napirend előtti felszólalásával szokás szerint a miniszterelnök nyitja meg. Napirenden lesz többek között a jövő évi adótörvények általános vitája. Magyar Péter ezt követően kedden Berlinbe utazik hivatalos látogatásra, szerdán pedig kormányülés lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte

A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte

A nem megfelelő levegőminőségre a gyermekek a leginkább érzékenyek, mivel a légútjaik szűrőfunkciói még kevésbé fejlettek.

BBC
Business Sport Travel Science
France accuses Iran of supermarket fridge hacking

France accuses Iran of supermarket fridge hacking

The cyber-attack last month saw fridges and freezers in hundreds of supermarkets across France heated up.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 19:45
A felnőttek szorongásának 70 százaléka gyerekkorból hozott – új körülmények segítik a Bethesda Gyermekkórház lehetőségeit
2026. november 9. 18:27
Embercsempész-ügy: 3 férfit és egy nőt fogott el az NNI az NVVH-val közös akcióban – videók
×
×