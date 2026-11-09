Életének nyolcvanadik évében meghalt Lukács Béla elméleti fizikus, a fizikai tudomány doktora – írja a 24.hu.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója több mint fél évszázadon át volt a KFKI RMKI meghatározó alakja.

Kutatóként a relativitáselmélettel, a kozmológiával és a relativisztikus nehézion-fizikával foglalkozott, nemzetközi szinten is jegyezték. A hazai ismeretterjesztésnek is egyik legszínesebb, legnagyobb látókörű szereplője volt.

A szélesebb közönség 2013-ban figyelt fel rá, amikor Friderikusz Sándor műsorában mutatkozott be, és tudásával, eredetiségével azonnal elvarázsolta a nézőket. 2017 januárjában pedig a lap készített vele interjút, amelyben Istenről, a pillanatról és az időgépről is beszélt.

Az időutazásról úgy vélte, hogy bár ma még nem tudunk időgépet építeni, ebből nem következik, hogy a jövőben sem fogunk. Szerinte viszont egy működő szerkezet komoly veszélyeket hordozna: ha megismernénk a közeli jövőt, befolyásolhatnánk a jelent, és azt sem lehetne biztosan tudni, hogy az egy perc múlva bekövetkező esemény még jövőnek vagy már múltnak számít.