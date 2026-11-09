Tűz volt Zuglóban – videón a fekete füstoszlop

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakókocsi Budapest XIV. kerületében, az Ajtósi Dürer sor és a Francia út találkozásánál. A tűz egy garázs tetőszerkezetére is átterjedt – írta honlapján a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat.
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Az amerikai 10 éves államkötvény hozama október elején közel 5,4 százalékon tetőzött, ami 2007 óta a legmagasabb szint, majd egy hónap alatt 4,84 százalékra esett vissza. A mozgás nagy részét a reálkamat 30 bázispontos csökkenése vitte, az inflációs várakozás viszont csak 12 bázisponttal mérséklődött. A fordulatot a félidős választás hozta, amelyen a demokraták megszerezték a kongresszus mindkét házát, így lekerült a napirendről a nagy fiskális élénkítés, az olajár pedig a béke reményében 95-98 dollárra esett. Közben a mesterséges intelligenciához kötődő részvények zuhanása miatt a piac már azt árazza, hogy az amerikai gazdaság túl lehet a növekedési csúcsán. Bár a hozam a 4 százalék felé tart, a magas finanszírozási igény fékezi az esést, és 4,5 százalék alá csak az AI-sztori tartós sérülése vagy az olajár érdemi esése vihetné.
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