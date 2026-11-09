Meg lehetne állítani a kisboltmegszűnési lavinát?

Évről évre nagyjából 3-5 ezer kisbolt megszűnik ma Magyarországon, a folyamat pedig hosszú évek óta megállíthatatlanul zajlik, gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta.

Mint Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban hangsúlyozta, hol gyorsabb, hol lassabb, de folyamatos a csökkenés, a legutolsó években 3-4 ezer volt az éves csökkenés, 2025-ben 91-92 ezer között volt a működő kereskedelmi egységek száma.

És nemcsak a kisebb élelmiszerboltok bezárása jelentős az elmúlt időszakban, hanem a nem élelmiszerterméket forgalmazó szakboltok is nagy bajban vannak.

„A szakboltok kínálatára nagyon nagy szüksége van a vásárlóknak, mert olyan speciális termékeket értékesítenek, amelyekre folyamatosan szükségünk van a háztartásban az életünk során, de ezek olyan apró, kis értékű dolgok sok esetben, amelyekre ha szorítkozik a vásárlásunk, egyértelműen túl pici az árbevétel, nem lesz hosszú távon fenntartható az üzlet. Na most, a nem élelmiszer termékek tekintetében a nagy kereskedelmi láncok, a multik, a diszkontok minden olyan nem élelmiszer terméknek az árbevételét is úgymond lefölözik, ami ezekben a kisboltokban volt” – magyarázta Neubauer Katalin.

A probléma legfőképp a kisebb településeken jelentkezett eddig.

Közben viszont a fogyasztás bővül, de ebből sem húznak hasznot a kisboltok, a szervezet főtitkára szerint ebből egész egyszerűen a koncentrálódás jeleit lehet kiolvasni, e mentén próbálják a kiskereskedelem gondjaira a figyelmet felhívni, ami nem könnyű.

Hogy mi fordíthatna a tendencián, arról azt mondta, igyekeznek kulcsgondolatokban feltételeket megfogalmazni ahhoz, hogy a kisboltok versenyképesen fennmaradhassanak, nem csupán nagy stratégiákban gondolkodnak, hanem praktikus összetevőkön is.

„Ahhoz, hogy egy kisbolt is versenyképes és életképes legyen, ahhoz egyrészt olcsó energiára van szükség, versenyképes beszerzési árra, amelyekből olyan fogyasztói árakat tudnak képezni, amiért a vásárló ott marad náluk. Aztán szüksége van még korszerű működési feltételekre, tehát olyan boltot, olyan boltképet, belső arculatot és külső képet kialakítani, amiért a vásárló szívesen bemegy hozzá. Nála is szükséges a marketing, illetve nagyon fontos az, hogy a működésüket támogató, egyszerűen használható kereskedelmi informatikai rendszereik is legyenek a kisboltoknak.”

Ha ez így összeáll, akkor ezek a boltok működőképesek maradnak, vissza kell valahogy varázsolni oda a vásárlóerőt, és meg kell tudni tartani szerinte.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.