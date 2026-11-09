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Nyitókép: Gregory_DUBUS/Getty Images

Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Infostart / InfoRádió

Fenntarthatóság, klímaváltozás, kibertámadások – kifejezések, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Mit tenne, ha napokig nem férne hozzá a pénzéhez, mint a múlt héten Paraguayban milliók, vagy mihez kezdene, ha sokáig nem lenne áram, mint tavaly Spanyolországban rengeteg háztartás számára? A témáról Stumpf-Biró Balázs, összeomlás-kutató, környezettudós nyilatkozott az InfoRádióban.

Az összeomláskutató környezettudós, Stumpf-Biró Balázs szerint a Covid csak bemelegítés volt, amiből igazából semmit nem tanultunk.

„Az emberekben talán általában is, de itt a globális ipari civilizációban, a fogyasztói társadalomban mindennél nagyobb az igény az úgynevezett normalitásra, tehát hogy legyen úgy, ahogy volt, de ha lehet, akkor legyen jobb, és egyszerűen nem tudják elképzelni azt, de nem is akarják elképzelni azt, hogy adott esetben mondjuk az életük bármennyivel is rosszabb lesz” – fogalmazott.

Hozzátette: a covid csak bemelegítés volt, de sok tekintetben hasznos tapasztalat. „Ennek ellenére azt gondolom, hogy már-már mindenki belátta, hogy lényegében

civilizációs vagy társadalmi vagy gazdasági szinten semmilyen tanulságot nem fogadtunk meg abból az időszakból, nem hogy nem lassítottunk, hanem még inkább tövig nyomjuk a gázt a Covid óta,

és ez minden területen meg is mutatkozik. ”

Kiemelte: az emberi rendszerek törékenységére nem nagyon figyelünk. Paraguayban néhány napja összeomlott az ország legnagyobb bankja. Ez ott olyan, mintha nálunk az OTP zárt volna be. Ott jelenleg hatalmas a káosz, mert az emberek nem férnek hozzá a pénzükhöz és nem tudnak a kártyájukkal sem fizetni. Miközben van áram, élelmiszer, víz, minden elérhető.

A Cassandra Program társalapítója szerint számtalan olyan kihívással kell majd megküzdenünk, amelyek az ismert, megszokott rendszerek összeomlásához vezetnek majd, és hogy ez ne a legrosszabb legyen, ahhoz nagyon tudatos felkészülésre van szükség.

„A legfontosabb elem a szükséglet és az igény különbségének a megértése vagy a megélése. Tehát ez nem a Great Reset 2030, nem lesz semmid és boldog leszel. Egyszerűen gondolkodjunk el azon, hogy mi az, amire valójában szükségünk van”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: az első és legfontosabb az a mentális belső felkészülés, mert ez tulajdonképpen mindannyiunknak a rendelkezésére áll. Megérteni a ránk váró következményeket, és feldolgozni az emberi kapcsolatainkat: ápoljuk őket egy kicsit jobban, töltsük meg újra tartalommal, élettel, szeretettel. Amikor eljön az a pillanat, hogy a valóság kibontakozik körülöttünk, és egyre többen fognak majd kétségbeesve kérdésekkel fordulni felénk, tudjuk, hogy kik azok, akikkel igazán számíthatunk egymásra.

A Cassandra Program egy olyan kezdeményezés, amely az egymásba fonódó társadalmi, gazdasági és természeti válságokat rendszerszinten értelmezi, és gyakorlati útmutatást ad az egyéni, közösségi és szervezeti alkalmazkodáshoz is. Stumpf-Biró Balázs jelenleg is ebben a témában folytat doktori kutatásokat a patinás Dublini Trinity College-ban.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Fenntarthatóság, klímaváltozás, kibertámadások – kifejezések, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Mit tenne, ha napokig nem férne hozzá a pénzéhez, mint a múlt héten Paraguayban milliók, vagy mihez kezdene, ha sokáig nem lenne áram, mint tavaly Spanyolországban rengeteg háztartás számára? A témáról Stumpf-Biró Balázs, összeomlás-kutató, környezettudós nyilatkozott az InfoRádióban.
 

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