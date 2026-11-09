Európa folyamatosan hátrál – Győrbe ért az európai autóipari demonstráció

Valójában ez egy demonstrációsorozat, amelynek ez már a harmadik alkalma. Volt már egy áprilisban Csehországban Ostraván, szeptemberben Németországban, és november 24-én Strasbourgban lesz a negyedik demonstráció – mondta el László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke az InfoRádióban, hozzátéve: „folyamatosan dolgozunk azon, hogy felhívjuk mind a politikai, mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi szintű döntéshozók, illetve a társadalom figyelmét arra, hogy az európai autóipari munkahelyekkel együtt az európai életminőség is veszélyeztetve van, ezért együtt közösen kell tennünk. Ez nem valakinek az ügye, ez mindannyiunk ügye”.

Mint fogalmazott, pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az európai gyártók versenyhátrányban vannak az ázsiai gyártókkal és egy-két másik gyártóval szemben. Ez akár napról napra változó kép.

„Európa folyamatosan hátrál. Szórakoztatóipari, háztartási, elektronikai terméket, textíliát gyakorlatilag már nem tudunk európai gyártmányt venni”

– fogalmazott László Zoltán, aki szerint miközben nagyon sok mindent nem tudunk már venni, amit európai emberek gyártottak, a gépipar, az autóipar még él, Magyarországon és Európában is még vannak ilyen típusú munkahelyek. „Ezeket meg kell őriznünk, mert ha tovább hátrálunk, akkor egyrészt a munkahelyeink vesznek el, másrészt az életminőségünk veszik el azzal, hogy nem európai foglalkoztatók, nem európai kultúrával bíró munkáltatók adnak munkát az európai dolgozóknak” – mondta.

Az európai autóipar nehézségeit egy sor tényező együttesen okozza: a kínai gyártók térnyerése, az elektromos átállás, a magas energiaárak és az európai szabályozás. A szakszervezeti vezető szerint azt kell megnézni, hogy hol van a mozgástér.

Az európai szabályozásban mindenképpen van mozgásterünk. A gazdasági döntéshozóknak mindenképpen van mozgásterük abban, hogy milyen innovációval, beruházásokkal próbálják meg folytatni a jövőbe vezető utat. Tehát nagyon sok területen kell ahhoz lépnünk, nem egy-egy problémát kezelni, hanem egy komplex halmazt kezelni, amely arról szól, hogy valamit kell tenni az európai foglalkoztatásért és az európai autóipari munkahelyekért – fogalmazott László Zoltán.

Mint mondta:

a magyar foglalkoztatásnak folyamatosan van egy kettőssége: egyszerre van munkaerőhiány és munkaerőfelesleg.

Pillanatnyilag Kelet-Magyarországon még alacsony hozzáadott értékű munkakörökben keresnek embert, de nincs, ott munkaerőhiány van. Nyugat-Magyarországon viszont a szakember hiányzik leginkább – ők persze keleten is –, az ország nyugati részében ismertetése szerint alacsony hozzáadott értékű munkakörök betöltésére már nem keresnek embereket, sőt, úgy tűnik, hogy a jövőben ezekből a munkahelyekből sok meg fog szűnni. Például Győrben a WKW gyárbezárása már egy előszele ennek.

„Láthatóan nincs menedzselve, (...) és nem tudunk hatással lenni arra, hogy mi történik. Ezen változtatni kell, kézbe kell tudnunk venni ezeket a problémás helyzeteket” – mondta.

A vezető szerint az üzleti élet időnként abban érdekelt, hogy az információk a lehető legkésőbb jussanak felszínre, így nem feltétlenül lehet megtudni időben, hogy milyen változások történnek.

„Jeleket látunk, már évek óta megjelentek a létszámstopok, rengeteg apró jel van, ami arra utal, hogy vannak problémák, de egyértelmű gyárbezárásokat a közeljövőre nem jelentettek be.

A német autóiparban évekre előre ütemezett létszámcsökkentések vannak, de ez itt Magyarországon nem ilyen ütemezve fog lecsapódni. Arra kell készülnünk, hogy nálunk az egyszer csak beült, mint a WKW-nál is,

ahol szeptember 7-én bejelentették a decemberi gyárbezárást úgy, hogy 3-4 nappal előtte még toborzott a cég” – mondta.

A magyar kormánytól elsősorban érdemi és aktív párbeszédet várnak, és azt, hogy mindig azonnal lehessen reagálni a problémás helyzetekre.

A most demonstráló szakszervezetek konkrét döntéseket is várnak az Európai Bizottságtól, a tagállami kormányoktól és az autóipari vállalatoktól.

„Az autóipar támogatását szeretnénk, az intézkedéseknek foglalkoztatási garanciákhoz, minőségi garanciákhoz kell kötődniük. Azt követeljük, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek segítik az európai autóipart versenyképessé válni, illetve amelyekbe bevonják az érdekképviseleteket, a munkavállalók képviselőit is, hiszen a közeljövőben elsősorban a mi életünkről van szó, aztán azon keresztül a teljes európai társadalom életminőségéről” – mondta el László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.