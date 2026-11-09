ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.25
usd:
323.23
bux:
146064.21
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi fotó az embercsempész-ügyben a 2026. november 9-én lezajlott akcióról.
Nyitókép: Police.hu

Embercsempész-ügy: 3 férfit és egy nőt fogott el az NNI az NVVH-val közös akcióban – videók

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közös akciót hajtott végre hétfő reggel. Összesen négy helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások: Budapesten, Fóton és Dunakeszin.

Egy élettársi kapcsolatban lévő férfin és nőn, valamint két bűntársuk kezére került bilincs. Két helyszínen biztonsági okokból – mivel a lakásokban fegyverekre lehetett számítani – a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei hajtották végre az elfogásokat, míg a további helyszíneken az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (BEI) taktikai egységei – olvasható a police.hu cikkében.

Az NVVH befolyással üzérkedés miatt folyamatban lévő büntetőeljárásában, míg az NNI Illegális Migráció Elleni Osztálya embercsempészés miatt indított nyomozásában volt szükség a realizálásokra.

A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein számukra a vízumszerzésben közreműködtek az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, melyen közösen osztoztak.

Ezen vízumok birtokában Vietnám elmaradott részéből érkeztek a külföldiek a schengeni övezetbe. A rövid távú hazánkban tartózkodási célként megjelölt mikroképzés egyes személyeknél ugyan megvalósult, de ezek az emberek sem hagyták el az ország területét a vízumban rögzített érvényességi időn belül.

Többségük még a vízumkérelemben megjelölt képzésen sem vett részt, ugyanakkor magyarországi beutazásuk megtörtént. A beszerzett információk alapján valamennyiük célja Nyugat-Európába jutás volt a jobb élet reményében. A négy személy ehhez nyújtott segítséget – eddigi adataink szerint – több mint száz vietnáminak.

Az elfogott négy emberhez tartozó ingatlanokban több órán keresztül zajlottak a házkutatások.

A rendőrök lefoglaltak minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, mely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.

Az NNI a nőt és mind a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. A kihallgatások és a helyszíni nyomozati cselekmények még jelenleg is zajlanak. Az NNI valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tervez.

Az NVVH egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel.

A műveletet az Europol támogatta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Embercsempész-ügy: 3 férfit és egy nőt fogott el az NNI az NVVH-val közös akcióban – videók

embercsempészet

elfogás

nni

nvvh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Meg lehetne állítani a kisboltmegszűnési lavinát?

Meg lehetne állítani a kisboltmegszűnési lavinát?
Évente 3-4 ezer üzlet zár be Magyarországon, a működő kereskedelmi egységek száma ma már 92 ezer alatt van. A kisboltok mellett a nem élelmiszert áruló szakboltok bezárása is nagy gondot jelent, erről beszélt az InfoRádióban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. De a megoldás összetevőiről is.
Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Az idő rövidsége – Magyar Péter délutáni berlini útja – miatt tömören válaszolt a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz felszólalására a parlamenti hétfőn Magyar Péter, de viszonválaszában leginkább a múlt heti, nagy vihart kavart ügynökakta-nyilvánosságra koncentrált, tolmácsolva az MDF-alapító Lezsák Sándor lánya felé a levéltár bocsánatkérését is, de rámutatva, az érintett levéltár nem a kormány, hanem az Országgyűlés alá tartozik.
 

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok

Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok

Alkalmas lesz a DÁP-applikáció interaktív űrlapok kezelésére, és a közszolgáltatók az alkalmazáson keresztül is kapcsolatba léphetnek a felhasználókkal - közölte a kormány. Az egyéni vállalkozói adatok is igazolhatók lesznek az applikáció adattárcájában. A változtatást társadalmi egyeztetésre bocsátották.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekülnek a magyarok tömegével a téli hideg elől: érdemes hamar lépni, nagyon hamar megdrágulhat a repjegy

Ide menekülnek a magyarok tömegével a téli hideg elől: érdemes hamar lépni, nagyon hamar megdrágulhat a repjegy

A szezon kezdetével a szabad helyek száma rohamosan csökken, ami a későn ébredők számára jelentős árnövekedést vagy a választási lehetőségek szűkülését eredményezheti.

BBC
Business Sport Travel Science
France accuses Iran of supermarket fridge hacking

France accuses Iran of supermarket fridge hacking

The cyber-attack last month saw fridges and freezers in hundreds of supermarkets across France heated up.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 18:40
Meghalt Lukács Béla
2026. november 9. 18:14
Akkumulátoripar: felelősségvállalási nyilatkozatot tettek a Magyarországon működő dél-koreai vállalatok
×
×