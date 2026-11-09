Embercsempész-ügy: 3 férfit és egy nőt fogott el az NNI az NVVH-val közös akcióban – videók

Egy élettársi kapcsolatban lévő férfin és nőn, valamint két bűntársuk kezére került bilincs. Két helyszínen biztonsági okokból – mivel a lakásokban fegyverekre lehetett számítani – a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei hajtották végre az elfogásokat, míg a további helyszíneken az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (BEI) taktikai egységei – olvasható a police.hu cikkében.

Az NVVH befolyással üzérkedés miatt folyamatban lévő büntetőeljárásában, míg az NNI Illegális Migráció Elleni Osztálya embercsempészés miatt indított nyomozásában volt szükség a realizálásokra.

A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein számukra a vízumszerzésben közreműködtek az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, melyen közösen osztoztak.

Ezen vízumok birtokában Vietnám elmaradott részéből érkeztek a külföldiek a schengeni övezetbe. A rövid távú hazánkban tartózkodási célként megjelölt mikroképzés egyes személyeknél ugyan megvalósult, de ezek az emberek sem hagyták el az ország területét a vízumban rögzített érvényességi időn belül.

Többségük még a vízumkérelemben megjelölt képzésen sem vett részt, ugyanakkor magyarországi beutazásuk megtörtént. A beszerzett információk alapján valamennyiük célja Nyugat-Európába jutás volt a jobb élet reményében. A négy személy ehhez nyújtott segítséget – eddigi adataink szerint – több mint száz vietnáminak.

Az elfogott négy emberhez tartozó ingatlanokban több órán keresztül zajlottak a házkutatások.

A rendőrök lefoglaltak minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, mely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.

Az NNI a nőt és mind a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. A kihallgatások és a helyszíni nyomozati cselekmények még jelenleg is zajlanak. Az NNI valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tervez.

Az NVVH egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel.

A műveletet az Europol támogatta.