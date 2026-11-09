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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Napokig összekötözve tartottak Magyarországon egy osztrák nőt

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Egy magyar ismerőse elrabolta, megkötözte, és három napig nagyon rossz körülmények között fogva tartotta, miközben bántalmazta és fegyverrel fenyegette – állítja egy osztrák nő.

A 62 éves osztrák nő a Felső-Ausztriában található braunaui rendőrségen tett feljelentést – írja a Telex a Die Kronen Zeitung alapján.

Az osztrák hatóságok szerint a nyugdíjas nő nemrég egy ingatlaneladásból jutott készpénzhez, amiről tudomást szerzett a 41 éves magyar barátja, aki ezután egy rövid közös nyaralásra csábította Magyarországra, a Braunautól 400 km-re lévő Győrújbarátra. Az érkezése után nem sokkal a nőt megkötözték és a kisbuszba tették.

A 41 éves férfi fenyegetései nem értek célt, és közben az áldozat családja is többször próbált kapcsolatba lépni a nővel, ezért az elkövető végül feladta a tervét, és visszavitte a nőt Ausztriába. Azzal fenyegette meg, hogy ha feljelentést tesz, súlyosan bántalmazni fogja a családját. A rendőrség a férfit elfogta, majd elrendelték a letartóztatását többek között súlyos testi sértés miatt is. A tettes eddig nem volt ismert a hatóságok előtt.

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rendőrség

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