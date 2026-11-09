Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Magyar Péter napirend előtti felszólalását követően a fél év kormányzását bemutató szónoklatra a parlamenti frakciók reagálhattak, őt pedig megillette a viszonválasz joga.

Magyar Péter jelezte, a berlini repülő indulása korlátozza beszéde hosszát. Toroczkai László (Mi Hazánk) felé jelezte, a közbiztonság ügyében hazudik, nem kevesebb, hanem több forrás jut rendvédelemre, egy átfogó rendvédelmi csomag készül, amelynek köszönhetően nő a bér, változik a túlóra-elszámolás; azon dolgoznak, hogy több rendőr legyen, biztonságosabb legyen a magyar utca. Nem igaz szerinte az sem, hogy a polgármesterek nem konzultálhatnak a rendőr-főkapitányokkal, az viszont igaz, hogy a települések a kinevezésekbe nem szólhatnak bele. Magyar Péter úgy látja, Toroczkai László egyszerűen egy vesztes csapathoz igazolt, közben viszont mindenki több támogatást kap, hogy versenyképesebb vállalatok lehessenek, több magyar beszállító legyen a multiknál is. Jelezte, nem párthoz megy Berlinbe, hanem a német kancellárhoz, ahogy a nemzetközi világ sem Toroczkai Lászlót keresi, ha Magyarországra kíváncsi.

Rétvári Bencének is válaszolt, akinek őszinteség és felelősségvállalás mellett humorérzéket is ajánlott. Szerinte ki lehet emelni az Orbán Viktorról való mondatait szövegkörnyezetükből, de ő Orbán Viktorral kapcsolatban őt a mezőnyből emelte ki, Don Corleone esetében sem az volt a gond, hogy ne lett volna okos. Ókovács Szilveszterrel kapcsolatban rögzítette: rengeteg megkeresést kapnak az Operaházból, hogy életük legszebb napjuk volt a főigazgató távozása, miközben mellette nem állt ki senki az intézményből.

Reagált még Bóka János válaszára: a Fidesz több mint 30 éve nem állt 16 százalékon, mint most, de ebből lehet még 6 is, és lehet a végén még belőle is Retkes Attila, aki az SZDSZ csődbiztosa volt – ezzel Bóka János korábbi pártkötődésére utalt.

Orbán Áron, Orbán Viktor öccse kihallgatásával kapcsolatban rögzítette: a független magyar bíróság eljár majd az ügyben.

Ügynökügy és Lezsák Sándor

Végül beszélt még az ügynökdossziék nyilvánosságáról is, szerinte megkezdtek egy munkát, amelyet az elmúlt 36 év politikai elitje nem mert megkezdeni, sok, méltányos vitát és türelmet kért korábban, úgy látja, ez is történik egyelőre, még ha a nyilvánosságban nehezebb is a helyzet, kritikusok szerint nem így kellett volna csinálni. Akik méltatlanul folytatták le ezt a vitát, azok szerinte a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk soraiban ülnek. Elmondta, a Lezsák-ügyben személyesen szeretett volna bocsánatot kérni Lezsák Sándortól a tévedésért, de ez alkalomból Lezsák Annának (Fidesz) tolmácsolta a levéltár bocsánatkérését is.

Ami viszont a részleteket illeti: a feltárás 36 évet késett a régi hatalmi elit hibájából. A mostani nyilvánosságra hozatalt és annak a módját nemcsak a Tisza képviselői támogatták, hanem a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is megszavazta, mint ezt Magyar Péter felidézte.

A levéltár hibájáért a levéltár vezetője, mint folytatta, vállalta a felelősséget. Leszögezte: az Állambiztonsági Levéltár nem a kormány alá tartozik, hanem a 2003. évi egyik első törvény alapján az Országgyűlés alá, egy olyan hiba miatt vádolják tehát a kormányt, amelyben nem a kormányé a felelősség. Ha látta volna Lezsák Sándor nevét előzőleg, biztosan közbeavatkoztam volna.

Szerinte a levéltár súlyos hibáját arra kellett volna felhasználnia az ellenzéknek, hogy megemlékeznek Lezsák Sándor rendszerváltozásban játszott szerepéről, mert bár lehet vitatni és vizsgálni Lezsák Sándor utolsó 10 évi szerepét, de a rendszerváltozásban játszott szerepét elvitatni nem lehet.

Ezt követően hosszasan méltatta Lezsák Sándor lakiteleki tevékenységét, az értelmiség összehívását otthonába, köztük az idősödő Illyés Gyulát. Akkor a művelődési házból elbocsátották Lezsák Sándort, aki ezután kényszerült eseményeivel az otthonába.

Ott született meg a Magyar Demokrata Fórum, amely megnyerte az 1990-es országgyűlési választást.

Magyar Péter szerint most a Fidesz a levéltár hibájába kapaszkodik, mert nincs mit tenniük, helyette azonban az elmúlt évtizedekért kellene felelősséget vállalniuk.

Bocsánatkérés?

Ezt követően bocsánatkérést várt a Fidesztől

200 ezer Tisza-szimpatizáns adatainak kiszivárogtatásáért

a romáktól, amikor a Mi Hazánk és a Fidesz-KDNP egymást versengve alázta meg őket, Lázár János vezetésével

a bicskei áldozatoktól (ő megtette még ellenzéki pártvezetőként és már miniszterelnökként is)

a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól

a Szőlő utcai hazugságokért

a megfélemlített bíróktól

a kirúgott tanároktól

a megfigyelt újságíróktól és ellenzékiektől

azért, hogy munka nélkül vesznek fel fizetést a fideszes politikusok, köztük Kocsis Máté

az elköltött gyűlöletkampány-pénzekért, a kampányvideókért

orvosoktól, betegektől

tőle (drogosozásért, orgiázásért, kémezésért, hazaárulózásért, gyermekeit elhagyó apázásért9, „önök a családomat sem kímélték, lesz-e önök közül valaki, aki veszi a bátorságot, és bocsánatot kér?"

– zárta e gondolatát a miniszterelnök.

Szerinte tisztelni kellene egymás méltóságát akkor is, ha mást gondolnak a világból.