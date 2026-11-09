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Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péter erős szavai az új mérés kapcsán

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„Ezen felmérés alapján, ha ma lennének a választások, mind a 106 egyéni képviselői helyet a Tisza nyerné” – írta a friss Medián-közvélemény-kutatásról Magyar Péter miniszterelnök.

„A Medián ma nyilvánosságra hozott felmérése szerint már 48 százalékponttal vezet a TISZA a Fidesz előtt. Köszönjük az óriási bizalmat! Megyünk tovább a rendszerváltás útján, dolgozunk a működő és emberséges Magyarországért. Orbán Viktor évtizedekig egyeduralkodó pártja harminc éve nem látott mélységbe zuhant” – írta AMgyar Péter miniszterelnök, kommentálva a hétfő reggel kihozott Medián-felmérés számait.

A kutatás szerint nagyot esett a Fidesz népszerűsége november elején, a teljes népességben a Tisza Párt jelenleg 55, a Fidesz 16 százalékon áll, míg a választani tudó biztos szavazók között 68:20 az arány a Medián mérése szerint. A Mi Hazánk a teljes népességben 9, a pártot választani tudók és a biztos szavazók között 11-11 százalékon áll. 59 százalék szerint alapvetően jó irányba mennek a dolgok az országban, míg 32 százalék szerint tartanak rossz irányba.

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