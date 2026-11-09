Magyar Péter erős szavai az új mérés kapcsán

„A Medián ma nyilvánosságra hozott felmérése szerint már 48 százalékponttal vezet a TISZA a Fidesz előtt. Köszönjük az óriási bizalmat! Megyünk tovább a rendszerváltás útján, dolgozunk a működő és emberséges Magyarországért. Orbán Viktor évtizedekig egyeduralkodó pártja harminc éve nem látott mélységbe zuhant” – írta AMgyar Péter miniszterelnök, kommentálva a hétfő reggel kihozott Medián-felmérés számait.

A kutatás szerint nagyot esett a Fidesz népszerűsége november elején, a teljes népességben a Tisza Párt jelenleg 55, a Fidesz 16 százalékon áll, míg a választani tudó biztos szavazók között 68:20 az arány a Medián mérése szerint. A Mi Hazánk a teljes népességben 9, a pártot választani tudók és a biztos szavazók között 11-11 százalékon áll. 59 százalék szerint alapvetően jó irányba mennek a dolgok az országban, míg 32 százalék szerint tartanak rossz irányba.