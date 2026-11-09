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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 9-én. MTI/Purger Tamás MTI/MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

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Toroczkai László szerint a kormány bizonyos intézkedések visszatartásával a 2029-es önkormányzati választások várható eredményére játszik, Rétvári Bence pedig üdvözölte, hogy Magyar Péter beszédei egyre rövidebbek. Bóka János vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a szerinte balsikerű ügynökügyben.

Magyar Péter hétfői, napirend előtti felszólalásában részletesen beszámolt az elmúlt fél év kormányzati tevékenységéről, szónoklatára pedig a frakciók képviselői reagálhattak.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője szerint Magyar Péter minden hónapban elmondja, mikor lépett hivatalba. Beszédében fájlalta, hogy napi 190 millió forinttal csökkentik 2027-ben a rendvédelemre fordított pénzt. Szerinte ez és az önkormányzati hatáskörök is csak akkor változik meg, ha 2029-ben tiszás polgármesterek lesznek a települések élén, erre vár és játszik most a kormány. A politikus szerint a kormány a kkv-szektort magára akarja hagyni, de a kormánynak is tudnia kell, amiről beszél: az üzemanyagáraknak is lesz következményeik. Figyelmeztette a Tisza Párt elnökét, hogy szövetségesei bukásra állnak, míg a Mi Hazánk szövetségese, az AfD felemelkedőben.

A KDNP-s Rétvári Bence üdvözölte, hogy Magyar Péter beszédei egyre rövidebbek. Ezt követően idézett 2024-es Magyar Péter-idézetekkel állt elő Orbán Viktor népszerűségével, víziójával, meggyőző erejével, olvasottságával kapcsolatban, most persze bűnözőzik, tolvajozik a Facebookon. Szembeállította Ókovács Szilveszterrel kapcsolatos korábbi és mostani véleményét is. Jelezte, a kormány megígérte, lesz egy szja9.hu oldal, de mára minden nyomát eltüntették, „két év alatt mindennek a szöges ellentéte lett” – látta igazolva Rétvári Bence.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János arról beszélt, hogy Magyar Péternek és a kormány más tagjainak nagy gondot okoz az ügynökbotrány, ezért jelent meg egy Medián-kutatás, és ezért kellett elvinni ma is valakit – utalt Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccsének kihallgatására, amely épp annak a Kontrollnak volt az értesülése, amelyet Magyar Péter öccse vezet. Szerinte új egypártrendszer készül, ezt igyekszik Magyar Péter minden igyekezetével és leszámolások sorával előkészíteni. Emlékeztetett: az ügynöklisták nyilvánosságát sem a történtek módján ígérték, az összemosásért pedig nem vállalták a felelősséget, tetteseket és áldozatokat egyszerre hoztak nyilvánosságra. Kezdeményezte, ezt az ügyet vizsgálóbizottság formájában tekintsék át, feltárva a politikai felelősséget. Úgy látja, egyszerre 26 olyan intézkedéssel emeltek vagy vezettek be adót, az otthonteremtési támogatást kivezetik, az ársapkáknak és a védett üzemanyagáraknak annyi.

A Tisza részéről Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető kért szót, aki megköszönte a választói bizalmat, és felelősséget ígért a törvényhozásban. Szerinte a házat az alapoktól kell felújítani, látták a hiányzó forrásokat, beruházásokat, a túlterhelt közszolgáltatásokat, és azt is, hogy a mérhetetlen korrupciónak súlyos következményei vannak. Ma már tudják, milyen hibákat takart el az előző kormány, és bár ideig-óráig el lehet hibákat eltakarni, de egy felelős tulajdonos nem így jár el egy ingatlan esetében: egy felelős döntés meghozatalának alapja a valóság felismerése.

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Kezdőlap    Belföld    „Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

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