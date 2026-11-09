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Nyitókép: Ivantsov pexels.com

Négy robbanás történt Rotterdam térségében, pár óra alatt

Infostart / MTI

Fél nap leforgása alatt négy robbanás történt lakóépületeknél a hollandiai Rotterdam térségében, egy nappal azután, hogy Schiedamban egy lövöldözésben életét vesztette egy 19 éves fiatalember. Az áldozat emlékére vasárnap este mintegy kétszázan tartottak csendes felvonulást – írta hétfőn az NlTimes hírportál.

A robbanások közül kettő Schiedamban, egy Vlaardingenben, egy pedig Rotterdamban történt. A legutóbbi detonáció hétfőn hajnali fél háromkor következett be Vlaardingenben, ahol egy robbanószerkezetet hoztak működésbe egy társasház bejáratánál. Személyi sérülés nem történt.

Rotterdam Pendrecht városrészében hétfőn éjfél után egy negyedik emeleti lakásnál történt robbanás, amely kisebb tüzet okozott. A mentők két embert vizsgáltak meg füstmérgezés gyanújával.

Schiedamban vasárnap este két lakóházat ért robbanásos támadás, amely anyagi károkat okozott, de senki sem sérült meg.

A robbanásokat megelőzően, szombaton Vlaardingenben lövéseket adtak le egy lakóházra. A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani, hogy a lövöldözés és a későbbi robbanás összefügg-e egymással. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a támadók tévedésből vettek-e célba egy másik ingatlant.

Szombaton Schiedamban egy másik lövöldözésben meghalt egy 19 éves férfi, Tico, akire két társával együtt egy ház előkertjében végzett munka közben nyitott tüzet három támadó. A fiatalember a helyszínen életét vesztette, egyik társa lábsérülést szenvedett, a harmadik pedig könnyebb sérülésekkel elmenekült. Utóbbit a rendőrség őrizetbe vette, és vizsgálja az ügyben játszott szerepét. A három fegyveres támadó továbbra is szökésben van.

Az áldozat hozzátartozói vasárnap este csendes megemlékezést szerveztek, amelyen mintegy kétszázan vettek részt. A felvonulók a gyilkosság helyszínéhez vonultak, ahol virágokat és gyertyákat helyeztek el.

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