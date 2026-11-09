Magyar sérültje is van a horvátországi halálos buszbalesetnek

A hatóság tájékoztatása szerint a szerb állampolgárságú sofőr ellen halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt büntetőfeljelentést tesznek, majd átadják az őrizetesek elhelyezéséért felelős hatóságnak.

A baleset a Zágráb felé vezető A3-as autópályán, az Ivanic-Grad csomópont közelében történt. A rendőrség szerint a sofőr nem tartotta a járművet a forgalmi sávban, hanem jobbra letért az útról, majd nekiütközött a fém szalagkorlátnak. Az autóbusz ezt követően az út menti füves területre sodródott és felborult.

A helyszínen két nő vesztette életét: egy 53 éves horvát állampolgár és egy kiskorú montenegrói lány. A rendőrség legfrissebb összesítése szerint öt utas súlyosan, további 25 könnyebben sérült meg. A súlyos sérültek közül négy szerb, egy pedig horvát állampolgár. A könnyebb sérülést szenvedettek között 18 szerb, három horvát, valamint egy-egy fehérorosz, román, bosznia-hercegovinai és magyar állampolgár van. A korábbi tájékoztatások még összesen 33 sérültről szóltak. A sérülteket zágrábi kórházakba szállították, többüket azóta már hazaengedték.

A Jutarnji List című horvát napilapnak nyilatkozó túlélők elmondták, hogy a két sofőr nem sokkal a baleset előtt váltotta egymást. Egyikük szerint a buszt vezető férfi elaludhatott a volánnál, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg. A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.

Az egyik utas arról számolt be, hogy arra ébredt, amikor az autóbusz letért az útról. A jármű felborulása után a túlélők a betört ablakokon keresztül próbáltak kijutni, és egymásnak is segítettek.

A szerb Nis Express közlekedési vállalat autóbusza Nis és Zágráb között közlekedett, a FlixBus hálózatában.

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