Súlyos orosz légicsapások Kijevben, Zelenszkij: nem kaptunk figyelmeztetést a partnerektől

Hadiipari vállalatokra, szárnyas rakéták és drónok tárolóhelyeire, valamint egy adatközpontra mért tömeges csapást az éjjel az orosz hadsereg az ukrán fővárosban és Kijev megyében – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás kijevi célpontjai között nevezte meg a Data Group adatközpontját, a Fire Point logisztikai központját, amelyben FP-5-ös Flamingo manőverező robotrepülőgépek (szárnyas rakéták) hajtóműveit és repülőgép típusú drónok alkatrészeit gyártották, a drónok harci egységeihez szükséges alkatrészeket gyártó Himvolokno Nyrt. üzemét és a kijevi mozdonydepót, ahol a földi indítású Flamingók és FP-9 ballisztikus rakéták alkatrészeit raktározták. A fővárosi régióban lévő Irpinyben csapás érte a hadiipar számára polimer anyagokat gyártó Planeta Plastik üzemet, valamint a Fekete-tengeren, Odesszától 130 kilométerre délnyugatra egy katonai és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót az oroszok közlése szerint.

Zelenszkij: nem kaptunk figyelmeztetést Ukrajna ismét nem kapott semmilyen figyelmeztetést partnereitől az orosz rakétatámadások előtt hétfőre virradóra - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Hozzátette, az oroszok 16 ballisztikus rakétával vették célba Kijevet és környékét. A hatóságok egy halottról és nyolc sérültről számoltak be Kijevben, valamint két halottról Krivij Rihben, az ország középső részén. „Ismét az infrastruktúrát és az energetikai létesítményeket vették célba, de egy klinika, egy iskola, egy metróállomás és hétköznapi lakóépületek is megrongálódtak” – fogalmazott Zelenszkij.

A moszkvai katonai tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig a légvédelem 149 ukrán repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 13 régió felett.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá volt Herszon megye Szkadovszki járásában egy nő és 13 éves gyermeke vesztette életét ukrán dróncsapás következtében. Az Ukrajnával határos Belgorod megyét Alekszandr Suvajev kormányzó beszámolója értelmében 24 óra alatt 115 ukrán támadás érte. Kilenc civil megsebesült, 91 különböző típusú drónt sikerült lelőni.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról tett bejelentést, hogy a Krímben hazaárulás címén őrizetbe vett egy 63 éves helyi illetékességű nőt, aki légvédelmi eszközökről készített felvételeket az ukrán titkosszolgálat megbízásából.