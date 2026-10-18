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Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Amerikai külügyminiszter: Ukrajna hozzáférést kért a Starshield rendszerhez

Infostart / MTI

Washington vizsgálja Ukrajnának azt a kérését, hogy hozzáférést kaphasson a Starshield amerikai katonai műholdas kommunikációs rendszerhez - jelentette ki az amerikai külügyminiszter.

A Starshield a Starlink kereskedelmi műholdas internetszolgáltató katonai változata. Mindkét rendszer az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX amerikai űripari, űrkutatási és telekommunikációs vállalaté.

Marco Rubio üzbegisztáni útja előtt újságíróknak azt mondta, Ukrajna hozzáférést kért ehhez a rendszerhez, hogy mélycsapásokat hajthasson végre Oroszországban. Jelenleg Kijevnek nincs hozzáférése a rendszerhez, a kérdést vizsgálják Washingtonban – tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

Marco Rubio leszögezte, a Starshield egy védelmi termék, egy olyan katonai termék, amelyet az amerikai hadsereg használ, és nem összetévesztendő a Starlinkkel, amelyet az ukránok a drónjaikhoz használnak.

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