Elon Musk: „azért fékeztük az internetet, mert Ukrajna megsértette a felhasználási feltételeket"

Ukrajna szerint műszakilag lehetetlen volt arra használni a Starlinket, amivel Elon Musk vádolja az országot. Az amerikai milliárdos szombaton azt írta az X közösségi oldalon, hogy az ukrán hadsereg megsértette a szolgáltatás felhasználási feltételeit, amikor emberek megölésére alkalmas támadó dróncsapásokhoz vette igénybe a rendszert. A SpaceX vezetője szerint a cég a múlt héten bezárta az erre lehetőséget adó kiskaput.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök technológiai tanácsadója, Szerhij Beszkresztnov azonban azt írta: a korlátozások miatt az ukránok eleve nem használhatták a Starlinket ilyen támadásokra. A rendszer nem működik Oroszország területén, az ukrán drónok sebességét pedig már korábban óránként 70–90 kilométerre korlátozták. Beszkresztnov szerint ezért fizikailag lehetetlen volt a kereskedelmi szolgáltatást mélyen az orosz területekre irányuló vagy közepes hatótávolságú csapásokhoz használni. Arra viszont alkalmas volt a rendszer, hogy a segítségével támadjanak orosz állásokat és utánpótlási útvonalakat a fronton vagy orosz kézen lévő, de a nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó területeken.

Musk azt hangsúlyozta, hogy a Starlink polgári szolgáltatás, míg a Starshield nevű, katonai felhasználásra fejlesztett műholdas rendszert – amelyet Musk SpaceX nevű cége fejlesztett ki – az amerikai kormány ellenőrzi. A SpaceX az amerikai törvényhozóknak küldött levelében közölte, hogy nem változtattak a Starshield működésén. A Starlink korlátozását azzal indokolták, hogy Ukrajna támadó katonai légi műveletekre használta a rendszert. A szolgáltatást később helyreállították, hogy összhangban maradjanak az amerikai kormányzat általuk ismert politikájával és prioritásaival.

A korlátozások következményei máris érzékelhetők voltak a fronton.

Az ukrán drónkezelők körülbelül tíz nappal korábban tapasztalták, hogy gépeik lelassulnak, némelyikük óránként 65 kilométernél is kisebb sebességre. Egyes drónok elvesztették a kapcsolatot az irányítóikkal, és lezuhantak.

Az ukrán katonai vezetés szerint a változtatások az orosz utánpótlási útvonalak elleni támadásokat is hátráltatták, és a katonák életét veszélyeztették.

A szolgáltatás sebességét szombatra helyreállították. Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a drónok ismét megfelelő sebességgel repülnek. Egyúttal köszönetet mondott az amerikai kongresszus tagjainak és más közreműködőknek a segítségért.

Az ügy közben politikai vitát is kirobbantott Washingtonban.

Korábban Musk azt állította, hogy az amerikai kormány áll a korlátozások mögött, Donald Trump elnök viszont azt, hogy nem tudott a döntésről.

A kongresszus republikánus és demokrata szenátorai pedig azzal fenyegetőztek, hogy akadályozzák az elnök jelöltjeinek kinevezését, ha Ukrajna nem kapja vissza a teljes hozzáférést a műhodas internethez.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet Elon Musk geopolitikai befolyására. A Starlink kulcsfontosságú Ukrajna katonai kommunikációjában, miközben a Starshield az amerikai kormányzati és katonai műholdas kommunikáció egyik fontos eszköze. Az ukrán fél azt kifogásolta, hogy a szolgáltatás korlátozásáról előzetesen nem kapott tájékoztatást. Musk erre a mulasztásra egyelőre nem adott magyarázatot.