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Szupermarket, hűtő, élelmiszer.
Nyitókép: Pixabay

Párizs Iránt vádolja a franciaországi áruházláncok hűtőinek leolvasztásával

Infostart / MTI

Az Iráni Forradalmi Gárda áll a franciaországi áruházláncok hűtőberendezései elleni októberi kibertámadás mögött – jelentette ki hétfőn a francia külügyminiszter, aki biztosított arról, hogy az emiatt meghozott szankciók európai szintűek lesznek.

Jean-Noel Barrot a hét legfejlettebb ipari ország (G7) párizsi külügyminiszteri tanácskozásának szünetében páratlan nagyságúnak és agresszívnek nevezte a támadást. Emlékeztetett rá, hogy a kibertámadást október 11-én és 12-én majdnem 700 kereskedelmi intézmény ellen intézték, rongálásokat és tűzeseteket idézve elő.

A francia diplomácia vezetője kilátásba helyezte, hogy az Európai Unió jövő hétfői külügyminiszteri ülésén szó lesz ezekről a több országot ért kibertámadásokról, amelyekre határozott választ kell adni.

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Kezdőlap    Külföld    Párizs Iránt vádolja a franciaországi áruházláncok hűtőinek leolvasztásával

franciaország

kibertámadás

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