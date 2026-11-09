Párizs Iránt vádolja a franciaországi áruházláncok hűtőinek leolvasztásával

Jean-Noel Barrot a hét legfejlettebb ipari ország (G7) párizsi külügyminiszteri tanácskozásának szünetében páratlan nagyságúnak és agresszívnek nevezte a támadást. Emlékeztetett rá, hogy a kibertámadást október 11-én és 12-én majdnem 700 kereskedelmi intézmény ellen intézték, rongálásokat és tűzeseteket idézve elő.

A francia diplomácia vezetője kilátásba helyezte, hogy az Európai Unió jövő hétfői külügyminiszteri ülésén szó lesz ezekről a több országot ért kibertámadásokról, amelyekre határozott választ kell adni.