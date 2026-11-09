ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.27
usd:
323.32
bux:
146064.21
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Balogh László az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió / YouTube

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

Infostart / InfoRádió

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.

Egyelőre még csak az alapelveit ismerjük az új energetikai felújítási programnak, a részletszabályokat még nem, az viszont – Mint Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta – mindenképpen dicséretes, hogy az energetikai felújítási programok folytatódnak, és az is kimondható, hogy megújulnak.

„A folytatást azért mondom, mert már néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon hasonló program családi házakra, ikerházakra, sorházas családi házakra, aminek az alapelvei nagyon hasonlók a jelenlegihez, tehát legalább 30 százalékos energetikai megtakarítást kell elérni ahhoz, hogy valaki az állami támogatást megkaphassa vagy ezeket a kedvező feltételeket élvezni tudja, amit a felújítás mellé tesz” – részletezte Balogh László.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ha az állam már ennyi pénzt ad felújításra, korszerűsítésre, akkor miért nem lehet ugyanekkor szépészeti festést vagy komfortot javító felújítást, kazáncserét is végrehajtani.

A válasz pedig egyszerű:

ezeknek a programoknak egy nagyon nagy részét az Európai Unió finanszírozza, az Európai Uniónak pedig most az a fontos célkitűzése, hogy az energetikai hatékonyság javuljon,

az energiafelhasználás csökkenjen, ebben lehet komoly szerepe a korszerű ingatlanoknak.

„Amikor kijöttek az első megismert tervek a Wekerle Plusz programra, akkor megnéztük a KSH adatai alapján, hogy a 4,5 millió magyarországi ingatlan mégis milyen bőrben van energetikai besorolás szempontjából. A statisztikai hivatal 2022-ben végzett egy kutatást, az derült ki, hogy

2 millió igatlan a két legrosszabb energetikai besorolásba esik, tehát egészen elképesztően rossz állapotban van a hazai ingatlanállomány,

innen látszólag nem nagy művészet egy 30 százalékos energiahatékonyság-javulást elérni” – húzta alá Balogh László.

Hozzátette: a programnak van gazdaságélénkítő szerepe is, és ha ezek a felújítások végbemennek, csökken a fogyasztás, nyilván kisebb lesz a rezsi, így az állami kiadás is csökken a rezsitámogatás terén.

És ami szerinte még nagyon nagy pozitív változás, hogy hosszú idő óta először a társasházak is beléphetnek az energiafelújítási programba, amit akár egy új panelprogramként is lehet értékelni nagyon kedvező feltételekkel, hiszen most az eddig megismert tervek alapján 200 ezer forint önrész mellett a téglaépítési társasházi lakásban élők akár 5 millió forintos támogatást, a panelban élők pedig 4 millió forint támogatást kaphatnak lakásonként.

Exterde Tibor teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

aréna

ingatlan

balogh lászló

wekerle plusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.
 

Banális hibákat is kivett a rendszerből a Wekerle Plusz az Otthon Start után – Balogh László az Arénában

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Magyar Péter viszonválasza: ha láttam volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkoztam volna

Az idő rövidsége – Magyar Péter délutáni berlini útja – miatt tömören válaszolt a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz felszólalására a parlamenti hétfőn Magyar Péter, de viszonválaszában leginkább a múlt heti, nagy vihart kavart ügynökakta-nyilvánosságra koncentrált, tolmácsolva az MDF-alapító Lezsák Sándor lánya felé a levéltár bocsánatkérését is, de rámutatva, az érintett levéltár nem a kormány, hanem az Országgyűlés alá tartozik.
 

„Legalább egyre rövidebben beszél” – reakciók Magyar Péter napirend előtti felszólalására

Fél év után – Magyar Péter beszéde napirend előtt

A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Hétfőn ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, az ülést napirend előtti felszólalásával szokás szerint a miniszterelnök nyitja meg. Napirenden lesz többek között a jövő évi adótörvények általános vitája. Magyar Péter ezt követően kedden Berlinbe utazik hivatalos látogatásra, szerdán pedig kormányülés lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte

A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte

A nem megfelelő levegőminőségre a gyermekek a leginkább érzékenyek, mivel a légútjaik szűrőfunkciói még kevésbé fejlettek.

BBC
Business Sport Travel Science
France accuses Iran of supermarket fridge hacking

France accuses Iran of supermarket fridge hacking

The cyber-attack last month saw fridges and freezers in hundreds of supermarkets across France heated up.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 19:19
Átrendeződőben van a világ autópiaca, fordulatot vett a távol-keleti verseny
2026. november 9. 17:48
Meg lehetne állítani a kisboltmegszűnési lavinát?
×
×