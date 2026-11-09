Balogh László az Arénában: a Wekerle Plusz gyakorlatilag egy új panelprogram is

Egyelőre még csak az alapelveit ismerjük az új energetikai felújítási programnak, a részletszabályokat még nem, az viszont – Mint Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta – mindenképpen dicséretes, hogy az energetikai felújítási programok folytatódnak, és az is kimondható, hogy megújulnak.

„A folytatást azért mondom, mert már néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon hasonló program családi házakra, ikerházakra, sorházas családi házakra, aminek az alapelvei nagyon hasonlók a jelenlegihez, tehát legalább 30 százalékos energetikai megtakarítást kell elérni ahhoz, hogy valaki az állami támogatást megkaphassa vagy ezeket a kedvező feltételeket élvezni tudja, amit a felújítás mellé tesz” – részletezte Balogh László.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ha az állam már ennyi pénzt ad felújításra, korszerűsítésre, akkor miért nem lehet ugyanekkor szépészeti festést vagy komfortot javító felújítást, kazáncserét is végrehajtani.

A válasz pedig egyszerű:

ezeknek a programoknak egy nagyon nagy részét az Európai Unió finanszírozza, az Európai Uniónak pedig most az a fontos célkitűzése, hogy az energetikai hatékonyság javuljon,

az energiafelhasználás csökkenjen, ebben lehet komoly szerepe a korszerű ingatlanoknak.

„Amikor kijöttek az első megismert tervek a Wekerle Plusz programra, akkor megnéztük a KSH adatai alapján, hogy a 4,5 millió magyarországi ingatlan mégis milyen bőrben van energetikai besorolás szempontjából. A statisztikai hivatal 2022-ben végzett egy kutatást, az derült ki, hogy

2 millió igatlan a két legrosszabb energetikai besorolásba esik, tehát egészen elképesztően rossz állapotban van a hazai ingatlanállomány,

innen látszólag nem nagy művészet egy 30 százalékos energiahatékonyság-javulást elérni” – húzta alá Balogh László.

Hozzátette: a programnak van gazdaságélénkítő szerepe is, és ha ezek a felújítások végbemennek, csökken a fogyasztás, nyilván kisebb lesz a rezsi, így az állami kiadás is csökken a rezsitámogatás terén.

És ami szerinte még nagyon nagy pozitív változás, hogy hosszú idő óta először a társasházak is beléphetnek az energiafelújítási programba, amit akár egy új panelprogramként is lehet értékelni nagyon kedvező feltételekkel, hiszen most az eddig megismert tervek alapján 200 ezer forint önrész mellett a téglaépítési társasházi lakásban élők akár 5 millió forintos támogatást, a panelban élők pedig 4 millió forint támogatást kaphatnak lakásonként.

Exterde Tibor teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.