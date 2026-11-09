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Orbán Anita külügyminiszter beszél a szlovén hivatali partnerével, Tone Kajzerrel közös sajtóértekezletén a megbeszélésüket követõen a Külügyi és Európa-ügyi Minisztériumban, Ljubljanában 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ziga Zivulovic

Magyar Péter az Országgyűlés után este már Berlinben tart előadást

Infostart / MTI

Gazdaságról, biztonságról, Európa versenyképességéről és a közös feladatokról tárgyalnak a hétfőn kezdődő magyar–német kormányközi konzultáción Berlinben – közölte Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.

A tárcavezető azt írta: hat hónap munkájának eredményeként sor kerül az első magyar-német kormányközi konzultációra, ilyen formában a két ország kormányai korábban még nem ültek tárgyalóasztalhoz.

„Sokan dolgoztak az elmúlt hónapokban azért, hogy idáig eljussunk” Budapesten, Berlinben, a minisztériumokban és a nagykövetségeken – fogalmazott a külügyminiszter.

A Kormányzati Kommunikáció az MTI érdeklődésére közölte:

Magyar Péter miniszterelnök hétfő este Berlinben német nyelvű előadást tart a Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényén.

A kormányfő múlt hétfőn jelentette be, hogy ezen a héten Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Berlinben, a hivatalos látogatásra elkíséri a külügyminiszter, a gazdasági és energetikai, a honvédelmi és a belügyminiszter.

Vasárnap este e heti programjáról azt közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán egy videó kíséretében: „Micsoda hét volt! Holnap Parlament, aztán irány Berlin, majd kormányülés és szerda estétől péntekig uniós csúcs Dublinban.”

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Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter az Országgyűlés után este már Berlinben tart előadást

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