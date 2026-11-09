Magyar Közút: független laboratórium vizsgálja a Gyömrőn talált azbesztszennyezést

A közlemény szerint a minisztérium célja, hogy a szennyezés pontos helyét, kiterjedését és eredetét mielőbb tisztázzák, és az eredmények alapján minden szükséges intézkedést megtegyenek a biztonságos környezet helyreállítása érdekében.

Megjegyezték, a gyömrői ideiglenes iskola megközelítését biztosító közúti fejlesztésre 2025 nyarán, Lázár János miniszteri elrendelése alapján került sor. A munkálatok célja az volt, hogy a korábban megfelelő szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszokon közúti és gyalogos kapcsolatot alakítsanak ki az iskolához – tették hozzá.

Mint írták, a szennyezés gyanúja elsősorban az útburkolat mellett, szabadon található martaszfaltos padkát és a kereszteződés környezetét érinti, a vizsgálatnak ezért a felhasznált anyagok eredetére, összetételére és pontos elhelyezkedésére is ki kell terjednie.

Felidézték, a gyömrői önkormányzat november 6-án nyilvánosságra hozott tájékoztatása szerint a településen az elmúlt évek útfelújításait vizsgálták, a hat ellenőrzött helyszín közül öt esetében nem mutattak ki azbesztet, egyedül a Cifra utcai területen azonosítottak szennyeződést.

A Magyar Közút a szennyezés körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében további, több helyszínre kiterjedő vizsgálatot indított, s a társaság hétfőn reprezentatív mintavételt rendelt el, amely nemcsak az iskola környezetében található martaszfaltos padkára, hanem arra a külső anyagdepóra is kiterjed, ahonnan a 2025-ös munkálatokhoz felhasznált martaszfalt származott.

A mintákat külső, független laboratórium vizsgálja meg; a laboratórium előzetesen kéthetes vizsgálati időt jelzett vissza, a Magyar Közút azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredmények ennél hamarabb rendelkezésre álljanak.

Hangsúlyozták, hogy a minisztérium és a Magyar Közút számára a legfontosabb szempont a gyermekek, szülők, pedagógusok és környékbeli lakosok egészségének védelme.

A szennyezés gyanújával érintett területet az önkormányzat már lezárta, geotextíliával lefedte, és a porképződés csökkentése érdekében locsolást alkalmaz. Ezek fontos átmeneti óvintézkedések a végleges megoldásig – fűzték hozzá.

Úgy folytatták, ha a független laboratóriumi vizsgálatok megerősítik az azbesztszennyezést, a Magyar Közút a hatóságokkal és az önkormányzattal együttműködve meghatározza és előkészíti a szennyezett anyag biztonságos eltávolításához, elszállításához, valamint az érintett terület helyreállításához szükséges intézkedéseket.

Közölték azt is, hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint a 2025-ös munkálatokat a vonatkozó műszaki előírások és belső technológiai utasítások alapján végezték el. Az útépítés során korábban országos közútból visszanyert, újrahasznosított martaszfaltot is felhasználtak.

A jelenleg alkalmazott műszaki előírások és technológiai utasítások az ilyen eredetű martaszfalt újrafelhasználásához nem írnak elő külön azbeszttartalom-vizsgálatot.

A minisztérium – a konkrét ügy körülményeinek tisztázása mellett – fontosnak tartja annak áttekintését is, hogy az esetleges szennyeződés miként kerülhetett az útépítéshez használt anyagba, és szükség van-e az újrahasznosított útépítési anyagok ellenőrzési gyakorlatának módosítására – áll a közleményben.

Nyitóképünk illusztráció!