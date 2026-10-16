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Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

Donald Trump tetszésén múlik, hogy segíti-e egyáltalán Ukrajnát – szakértő a Starlink lassításának hátteréről

Infostart / InfoRádió

Egybehangzó beszámolók szerint kedden minden előzetes figyelmeztetés nélkül Elon Musk űripari cége, a SpaceX korlátozni kezdte a Starlink működését Ukrajna számára, ami komolyan csökkentette a hadsereg képességeit. És bár a legújabb híradások szerint a szolgáltatás már helyreállt az ukrán hadseregnél, a korlátozás komoly kérdéseket vetett fel. Somkuti Bálint hadtörténész, biztonságpolitikai szakértő a részletekről is beszélt az InfoRádióban.

A Starlink egy alapvetően Föld körüli pályán keringő műholdhálózat, amely bizonyos frekvencián keresztül szolgáltat adatokat. Zavarása egyáltalán nem lehetetlen, de mivel titkosítás védi, használatának kezdetével az ukrán hadsereg elhagyhatta azon katonai rádiókat, amelyeket az orosz erők hatékonyan tudtak zavarni, illetve az üzeneteket el tudták fogni.

A Starlink tehát a legtöbbször és a leggyakrabban használt kommunikációs csatorna az ukrán hadseregben.

Következő lépésként Ukrajna európai drónokat kapcsolhatott be a Starlink-rendszerbe, ezzel kezdve meg az oroszok által elfoglalt területekről a hódító seregek lassú kiszorítását, akár a Krímből, akár a keleti népköztársaságokból.

„Amikor az ukrán és az amerikai elnök között kirobbant vita egy olyan fázisba ért, ahol Donald Trumpnak egyértelműen bizonyítania kellett, hogy komolyan gondolja, hogy nyomást gyakorol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, mert nem volt hajlandó több kérését teljesíteni, akkor került először szóba az, hogy a Starlinken keresztül a legegyszerűbb az Egyesült Államoknak nyomást gyakorolni Ukrajnára” – mutatott rá az InfoRádióban Somkuti Bálint hadtörténész, biztonságpolitikai szakértő.

Egzakt válasz ugyanakkor a szakértő szerint az egymásnak ellentmondó hírek miatt nincs arra, hogy mekkora mértékű volt a Starlink-lassítás, és az sem biztos, hogy mit jelentett pontosan ez a lépés. Az viszont biztos, hogy maguk a drónok lelassultak 100 mérföldes óránkénti sebességre, efölött nem voltak irányíthatók. Elmondta:

még az is lehet, hogy ez egy műszaki hiba volt, amelyet Ukrajna „rákenhetett” az Egyesült Államokra, mondván, így próbálnak rájuk nyomást gyakorolni.

„Elon Musk mindenesetre úgy reagált, hogy ő csak a technikai hátteret adja, a lépésekről a Pentagon dönt” – mutatott rá Somkuti Bálint.

Hogy a gyakorlatban miben akadályozza a drónlassítás egy hadsereget, arról azt mondta, hogy az ukrán elfogó és támadó drónok sem működtek ebben a már véget ért fázisban. Hozzátette azonban, hogy az Egyesült Államok a Starlink mellett számtalan egyéb módon is támogatja Ukrajnát az oroszokkal szemben vívott harcban:

  • hírszerzéssel,
  • a Starshield hadászati rendszerrel,
  • fegyverszállítással (amelyet Európa finanszíroz).

Amikor Donald Trump arról beszélt, hogy ha Volodimir Zelenszkij nem működik vele együtt, akkor több területen is nyomást tud rá gyakorolni, akkor ezekre az előbbi területekre gondolt. És a hírek szerint a lassítás eredményeként több mélységi csapást is kénytelen volt Ukrajna elhalasztani – de ez csak egy napig tartott.

Tehát az Egyesült Államok nagyon komolyan tudja befolyásolni az ukrán háborús erőfeszítéseket, olyan képességekkel rendelkezik, amelyeket Európa nem tud pótolni. Nem véletlen tehát, hogy európai vezetők, akik maximálisan Zelenszkij mellett állnak, azért felhívták a figyelmét, hogy egy ponton túl nem éri meg az amerikai érdekekkel szembe menni.

A Starshield az ukrán hadsereg egységei és parancsnokságai közti kommunikációban létfontosságú, ahogy azok a hírszerzési-felderítési információk is, amelyek az Egyesült Államok igencsak kiterjedt forrásaiból származnak. E kettőnek az elmaradása 30-40-50 százalékban is csökkenteni képes az ukrán harci képességet, ami óriási csökkenés lenne – fogalmazott Somkuti Bálint. Emiatt fontos meggondolnia Ukrajnának, mennyire száll szembe az ő szempontjából igazságtalan vagy jogtalan amerikai követelésekkel. Ezzel együtt persze az Egyesült Államok nagyon komolyan támogatja Ukrajnát, de ezen eszközökkel tetszése szerint korlátozhatja is.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Donald Trump tetszésén múlik, hogy segíti-e egyáltalán Ukrajnát – szakértő a Starlink lassításának hátteréről

Donald Trump tetszésén múlik, hogy segíti-e egyáltalán Ukrajnát – szakértő a Starlink lassításának hátteréről
Egybehangzó beszámolók szerint kedden minden előzetes figyelmeztetés nélkül Elon Musk űripari cége, a SpaceX korlátozni kezdte a Starlink működését Ukrajna számára, ami komolyan csökkentette a hadsereg képességeit. És bár a legújabb híradások szerint a szolgáltatás már helyreállt az ukrán hadseregnél, a korlátozás komoly kérdéseket vetett fel. Somkuti Bálint hadtörténész, biztonságpolitikai szakértő a részletekről is beszélt az InfoRádióban.
 

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