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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ausztrál miniszterelnökkel tartott találkozóján New Yorkban 2026. szeptember 23-án. A két vezetõ az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszaka csúcsszintû általános vitájának alkalmából tartózkodik a városban.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Nincs tűzszünet, az orosz támadásokra válaszul Ukrajna újra lőni kezdi az olajfinomítókat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna újból elkezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Times című brit lap honlapján csütörtökön megjelent interjúban.

Ukrajna az Egyesült Államok kívánságának megfelelően három napig tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, Moszkva viszont folytatta az ukrajnai energiaipar ellen végrehajtott csapásméréseket – fejtette ki az ukrán elnök.

Az ukrán államfő erőteljesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt. Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolataira utalva úgy fogalmazott: Trump „ösztönösen vonzódik az önkényuralmi vezetőkhöz”, és „nyíltan meg is mondja, hogy szereti és tiszteli az ilyen embereket”.

Zelenszkij egy nappal korábbi nyilatkozata szerint Oroszország továbbra is ballisztikus rakétákkal és naponta több száz iráni drónnal támadja Ukrajnát, márpedig ez „így természetesen nem energiaipari tűzszünet”.

Donald Trump a minap kijelentette, hogy Ukrajnának Zelenszkij helyett új vezetőre lenne szüksége, miután az ukrán elnök bírálta, hogy Trump nem sokkal korábban jelentős mennyiségű orosz dízelüzemanyag exportjáról állapodott meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az árak csökkentése érdekében.

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oroszország

volodimir zelenszkij

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