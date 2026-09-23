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Forgalmas belváros a Japán főváros, Tokió Sindzsuku kerülketében.
Nyitókép: Unsplash

Az ország, ahol lassan minden harmadik ember idősebb 65 évesnél

Infostart / MTI

Japánt egyre inkább szorongatja az elöregedési válság, hiszen a hatvanöt évnél idősebbek száma átlépte a harminchat millió főt, új rekordot állítva fel ezzel.

A japán népesség 29,6 százalékát teszik ki a 65 évnél idősebbek, ami új rekordnak számít – közölte a japán belügyminisztérium a hétfői Idősek Napja alkalmából.

A 65 év feletti korcsoportba 36,24 millió ember tartozik, 20 ezerrel több, mint tavaly. Az idősek aránya már 2022-ben és 2024-ben is rekordot döntött.

A statisztikai adatok szerint a 65 évnél idősebbek közül 9,43 millióan még dolgoztak 2025-ben, és ez a korcsoport a foglalkoztatott népesség mintegy 13,8 százalékát tette ki, ami ugyancsak rekordmagasnak tekinthető.

Japán a 40 milliónál nagyobb népességű országok körében élen jár az idősek társadalmon belüli arányát tekintve.

Második helyen áll Olaszország, ahol 25,6 százalékot tesznek ki a 65 év felettiek, majd Németország következik 24,2 százalékkal és Franciaország 22,9 százalékkal.

A 75 évnél idősebbek a japán népesség 17,7 százalékát alkotják, ami világszinten szintén a legmagasabb aránynak számít, utána Olaszország következik a sorban 13,3 százalékkal.

A népességkutató intézet számításai szerint Japánban a 65 feletti idős emberek száma várhatóan 39,45 millióra fog emelkedni 2045-re, akkor ez a korcsoport a teljes népesség 36,3 százalékát fogja kitenni.

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