Változás az Indamedia Csoport irányításában

Hozzátették: a tulajdonosi és vezetői változás nem jár strukturális átalakulással, az Indamedia a jelenlegi működési modell és szervezeti struktúra mentén folytatja tevékenységét.

Ziegler Gábor 2000 óta dolgozik az online médiában, pályájának meghatározó része az Indexhez, majd a később köré épülő médiacsoporthoz kötődik, a szakember 2018 szeptembere óta az Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója. Vezetése alatt az Indamedia jelentős fejlődésen és üzleti átalakuláson ment keresztül. A cégcsoport a digitális médiapiacon betöltött meghatározó szerepe mellett új üzleti területeken is megjelent, portfólióját és tevékenységét folyamatosan bővítve pedig klasszikus médiavállalatból több lábon álló médiacsoporttá fejlődött.

A közlemény szerint egy erős, stabil alapokon álló, a hazai médiapiacon meghatározó cégcsoport vezetését veszi át Vaszily Miklós, aki a következő időszakban az eddig elért eredményekre építve dolgozik tovább. A társaság célja, hogy az Indamedia hosszú távon is Magyarország meghatározó kiadóvállalata maradjon – írták.