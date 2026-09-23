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Nyitókép: pixabay.com

Egy pécsi autókereskedésből vitték el a kocsikat a tizenévesek – nem mindennapi történet

Infostart / MTI

Tizenéves fiatalok loptak el két nagy értékű személygépkocsit a pécsi vásártér egyik autókereskedéséből vasárnap.

Kezdeményezték a már rendőrkézre került elkövetők közül a legidősebb, egy 17 éves fiatal letartóztatását – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.

A tájékoztatás szerint vasárnap délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy a pécsi vásártér egyik autókereskedéséből két nagy – összesen közel 40 millió forint – értékű autót vittek el.

A nyomozás eddigi adatai szerint egy 17 éves lánycsóki fiatal két gyermekkorú társával, egy 13 és egy 11 éves fiúval együtt az ablakot benyomva jutott be a kereskedés épületébe, ahonnan a kocsik indítókulcsait megszerezték. A két gyermekkorú az egyik, míg a 17 éves fiatal a másik autóba ült be, majd a kaput áttörve elhagyták a kereskedés udvarát.

A rendőrök két órán belül megtalálták az ellopott járműveket és a feltételezett elkövetőket is, miután kiderült, hogy a fiatalok Mohács felé haladnak.

A két fiatalabb került először rendőrkézre, miután ők Kisnyárádon árokba hajtottak az elkötött autóval. Társukat Lánycsókon fogták el, és sértetlen állapotban fellelték a másik kocsit is.

Az autók kereskedelmi értéke közel 40 millió forint.

A 17 éves fiatalt a kihallgatását követően őrizetbe vették a nyomozók, kezdeményezték a letartóztatását. Ellene jármű önkényes elvétele, és járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmények elkövetése miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Egy pécsi autókereskedésből vitték el a kocsikat a tizenévesek – nem mindennapi történet

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