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Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Kreml: hiába kész Vlagyimir Putyin, hogy találkozzon Donald Trumppal, ha nincs előkészület

Infostart / MTI

Dimitrij Peszkov szerint egyelőre nincs szó az orosz és az amerikai elnök újabb találkozójáról, habár Vlagyimir Putyin készen állna rá, és a két vezető közötti telefonbeszélgetések során is elő-előkerül a dolog.

Vlagyimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani” – mondta.

Peszkov szerint Putyinnak nem célszerű szakértői szintű előkészületek nélkül találkoznia Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, mert az csak időpazarlás lenne. Emlékeztetett rá, hogy az orosz elnök felajánlotta Zelenszkijnek, hogy „ha akar, eljöhet Moszkvába”. A Kreml szóvivője azt mondta, hogy

az orosz fővárosban az ukrán vezetőnek biztosítják a szükséges biztonsági garanciákat, és rámutatott, hogy Zelenszkij „nagyon jól tudja, milyen döntéseket kell meghoznia”.

„A kijevi rezsim folytatja terrorista jellegű tevékenységét. Egyelőre nincsenek előfeltételei annak, hogy a tárgyalások békés pályára álljanak” - mondta.

Pusztán retorikai gyakorlatnak minősítette azt a nyugaton országok által hangoztatott elhangzó érvelést, hogy energetikai fegyverszünetre van szükség. Rámutatott, hogy Európában elközben egyre újabb forrásokat próbálnak előteremteni az Ukrajnának szánt fegyverek beszerzésére.

Rövidlátónak nevezte az egyes európai országok által folytatott „ruszofób” politikát.

Úgy vélekedett, hogy ez egyáltalán nem járul hozzá a feszültség enyhítéséhez az európai kontinensen. Mint mondta, az oroszgyűlölet szításával Nagy-Britannia foglalkozik, más európai országok, köztük Németország és Franciaország, pedig aktívan támogatják ebben.

A szíriai orosz bázisok jövőjéről szólva azt mondta, hogy Moszkva kapcsolatban áll Damaszkusszal, elégedett a tárgyalások menetével, és reméli, hogy a jövőben is sikerül majd megegyezésre jutni a legbonyolultabb kérdésekben.

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Kezdőlap    Külföld    Kreml: hiába kész Vlagyimir Putyin, hogy találkozzon Donald Trumppal, ha nincs előkészület

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