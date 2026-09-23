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Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Verst Logistics szállítmányozási cég telepén, a Kentucky állambeli Hebronban 2026. március 11-én. Trump a rendezvényen bejelentette: a Nemzetközi Energia Ügynökség beleegyezett abba, hogy összehangolja a különbözõ országok olajtartalékainak  mintegy 400 millió hordó kõolaj  felszabadítását az iráni konfliktus nyomán felszökött világpiaci olajárak stabilizálása érdekében.
Nyitókép: Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump megsemmisítéssel fenyegette Iránt, de közben azt mondta: ismét tárgyaltak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Annak ellenére, hogy az ország megsemmisítésével fenyegetőzött, Donald Trump amerikai elnök bejelentette: váratlan amerikai–iráni kapcsolatfelvétel történt New Yorkban, az ENSZ közgyűlése margóján. Nagyívű beszédében Donald Trump Irán mellett a mesterséges intelligenciáról is szólt, amit át akar nevezni.

Miközben a média Donald Trump újabb, Iránnak címzett durva fenyegetését kapta fel, az amerikai elnök azt is elmondta: mintegy három órán át tárgyaltak amerikai és iráni tisztviselők New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján. Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner találkozott az irániakkal, a megbeszéléseket pedig közvetítőkön keresztül bonyolították le.

Trump úgy fogalmazott: nagyon jó találkozó volt, ugyanakkor hozzátette, hogy az iráni küldöttség nem volt a legmagasabb szintű. Steve Witkoff az X-en azt írta, reméli, hogy a kapcsolatfelvétel konstruktív és ígéretes lesz.

A tárgyalás azért is különösen figyelemre méltó, mert hónapok óta gyakorlatilag befagytak az amerikai–iráni egyeztetések.

Donald Trump a napokban azt mondta: az amerikai félidős választásokig nem is számít semmire, de utána gyorsan megszülethet az alku.

Amit és ahogy az ENSZ közgyűlésén mondott azonban, az nem épp békülékenyéget és a kompromisszum keresését sugallta egy olyan háborúból, amelyet az egész világ megérez a pénztárcáján. Kemény hangú beszédben igazolni igyekezett az Irán elleni háború elindítását. Azt mondta, választania kell: vagy olyan megállapodás születik, amely lehetővé teszi Irán újjáépítését és egy, akár a korábbinál sokkal nagyszerűbb ország létrejöttét, vagy „megsemmisíti az Iszlám Köztársaságot”.

Az amerikai elnök egyben azt követelte Teherántól, hogy teljesen nyissa meg a Hormuzi-szorost, és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz.

Trump beszéde alatt az iráni küldöttség nagy része elhagyta az üléstermet.

Az elnök New Yorkban több más vezetővel is tárgyalt. Találkozott a Perzsa-öböl-menti államok vezetőivel, valamint a brit, a japán, a dél-koreai és az ukrán vezetővel is.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Trump ismét azt mondta, hogy szeretné lezárni a konfliktust. Egyúttal azonban bírálta Ukrajnát az oroszországi dízelfinomítók elleni támadások miatt, amelyek szerinte tovább növelik a bizonytalanságot a világ energia- és olajpiacain.

Az amerikai elnök szerint itt az ideje véget vetni a gyilkolásnak és felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború befejezésére.

Jelezte azt is, hogy szükség esetén alkalmazni fogja azokat a szankciókat, amelyek lehetővé teszik akár százszázalékos vámok kivetését az orosz olajat vagy földgázt vásárló legnagyobb importőrökre. Ezek között szerepel a mentességért lobbizó Magyarország is.

Donald Trump 40 percen át tárgyalt Zelenszkij ukrán elnökkel és korábbi posztjaival szemben most nem ismételte meg a nyilvánosság előtt, hogy Ukrajna hagyjon fel az orosz finomítók elleni támadásokkal. Zelenszkij közben megismételte: kész a háromoldalú találkozóra, Putyin, orosz elnök bevonásával.

Trump elnök felszólalásának érdekes része volt, amikor a mesterséges intelligencia állítólagos fenyegetésére válaszolt.

Szerinte nem szabad korlátozni a fejlesztését – szemben más ENSZ tagállamokkal. Aki nyer az AI-ban, az nyer és Amerikának kell az első helyre kerülnie – mondta, hozzátéve: új nevet ad az eszköznek, ezentúl Szuperintelligenciának fogja hívni, mert a „mesterséges” szó, olyan, mintha hamis lenne, pedig szerinte nem az.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Donald Trump megsemmisítéssel fenyegette Iránt, de közben azt mondta: ismét tárgyaltak

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