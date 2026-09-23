Ezüstérmes lett a magát férfinak álcázó kerékpáros

„Valahányszor edzésre indultam, férfinak öltöztem, még az arcomat is eltakartam, de ha néha felismertek, megpróbáltak megütni vagy megdobálni kövekkel” – nyilatkozta a 23 éves afgán kerékpáros arról, hogy a hazájában mennyire nincsenek jogai a nőknek.

Kedden az Ázsiai Játékokon 2 óra 50 perces idővel szerezte meg az ezüstérmet, amelyet újabb állomásnak tart azon az úton, amely számára 2021-ben, Afganisztán elhagyásával kezdődött.

„Amikor a tálibok bevonultak az országomba, elmenekültem, mert követni akartam az álmomat, illetve meg akartam mutatni az afgán nőknek, hogy nekünk is lehet esélyünk” – jelentette ki, majd reményét fejezte ki, hogy egy napon visszatérhet hazájába, és Kabul utcáin tekerhet.

Az idei Ázsiai Játékok versenyei szombaton kezdődtek Japánban, az Aicsi-Nagoja-térségben, és jövő hét vasárnapig összesen 43 sportág 469 éremosztó versenyszáma szerepel a programban.