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Afghanistans Fariba Hashimi (C) poses after winning the Aichi-Nagoya Asian Games womens cycling road race silver in Shinshiro in Aichi Prefecture, central Japan, on Sept. 22, 2026. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Nyitókép: Kyodo News via Getty Images

Ezüstérmes lett a magát férfinak álcázó kerékpáros

Infostart / MTI

Ezüstérmet szerzett az Ázsiai Játékok női országúti kerékpárversenyében Fariba Hashimi, aki férfinak öltözött korábban, hogy egyáltalán edzhessen.

„Valahányszor edzésre indultam, férfinak öltöztem, még az arcomat is eltakartam, de ha néha felismertek, megpróbáltak megütni vagy megdobálni kövekkel” – nyilatkozta a 23 éves afgán kerékpáros arról, hogy a hazájában mennyire nincsenek jogai a nőknek.

Kedden az Ázsiai Játékokon 2 óra 50 perces idővel szerezte meg az ezüstérmet, amelyet újabb állomásnak tart azon az úton, amely számára 2021-ben, Afganisztán elhagyásával kezdődött.

„Amikor a tálibok bevonultak az országomba, elmenekültem, mert követni akartam az álmomat, illetve meg akartam mutatni az afgán nőknek, hogy nekünk is lehet esélyünk” – jelentette ki, majd reményét fejezte ki, hogy egy napon visszatérhet hazájába, és Kabul utcáin tekerhet.

Az idei Ázsiai Játékok versenyei szombaton kezdődtek Japánban, az Aicsi-Nagoja-térségben, és jövő hét vasárnapig összesen 43 sportág 469 éremosztó versenyszáma szerepel a programban.

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