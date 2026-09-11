Iskolai késelés Zágrábban

Műtétre szorul az a diák, akit péntek reggel egy diáktársa sebesített meg éles tárggyal egy zágrábi középiskolában. A támadó az iskola egyik alkalmazottjának is több felületi szúrt sebet okozott.

A támadással gyanúsított tanulót a rendőrség őrizetbe vette, mindkét sebesült életfunkciói stabilak – közölte a horvát egészségügyi minisztérium.

A sebesült gyermeknél az első vizsgálatok befejeződtek, és a mélyebb szúrt sebek miatt műtéti beavatkozás indokolt – áll a tárca közleményében.

Az iskola alkalmazottját egy másik kórházba szállították.

A támadást péntek reggel nyolc óra körül követték el a Konavoska utcai elektrotechnikai és gépészeti szakközépiskolában. A rendőrség közlése szerint az iskola egyik tanulója éles tárggyal sebesítette meg diáktársát és az intézmény egyik dolgozóját, aki sajtóértesülések szerint takarítóként dolgozik az iskolában.

A horvát tudományos, oktatási és ifjúsági minisztérium közölte, hogy munkatársai az eset után azonnal a helyszínre siettek, és kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal. Az iskolába válságkezelő csoportot is küldtek.

A horvát iskolákban a 2024. decemberi zágrábi késelés után megszigorították a biztonsági intézkedéseket. Abban a támadásban egy hétéves gyermek meghalt, több diák és egy tanárnő pedig súlyosan megsebesült.

Tomislav Tomasevic zágrábi polgármester szerint egyelőre korai megítélni, hogy szükség van-e az iskolai biztonsági intézkedések módosítására. Hangsúlyozta: a támadást nem kívülről érkező személy követte el, hanem az iskola egyik tanulója, ezért az ilyen eseteket jóval nehezebb megelőzni. A főváros a rendőrségi vizsgálat lezárása után az illetékes minisztériummal közösen értékeli a jelenlegi biztonsági rendszert.

A rendőrség helyszínelést és bűnügyi vizsgálatot folytat, a támadás körülményeit és indítékát vizsgálják.